Super Bowl 2026: a qué hora canta Bad Bunny y dónde ver hoy en Centroamérica el show de medio tiempo

En cuestión de horas, buena parte del mundo mirará hacia Estados Unidos por la celebración del Super Bowl XL. La gran final de la NFL (National Football League) volverá a enfrentar a New England Patriots con Seattle Seahawks, que busca revancha de la edición XLIX, tras erigirse como los dos mejores equipos de la temporada 2025.

Pero además de la parte deportiva, el otro gran atractivo del evento será el show de medio tiempo que el cantante puertorriqueño Bad Bunny realizará frente a casi 70 mil almas en el Levi’s Stadium de Santa Clara, San Francisco, y otras 100 millones más que, según estima la organización, estarán del otro lado de la pantalla.

¿A qué hora es el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

El Super Bowl XL tendrá lugar hoy, domingo 8 de febrero. El encuentro entre Patriots y Seahawks iniciará a las 6:30 p.m. de Centroamérica (7:30 de Panamá y ET de Estados Unidos), y el tradicional halftime show está programado para después del segundo cuarto.

De acuerdo a Yahoo Sports y NBC, el espectáculo de Bad Bunny comenzará entre las 7:00 y las 7:30 p.m. de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (una hora después en territorio panameño), con una duración estimada de 12 a 14 minutos.

¿Dónde ver EN VIVO el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Tiene dos alternativas para ver el halftime show que encabezará Bad Bunny si usted está en Centroamérica: suscribiéndose a la plataforma de streaming Disney+ o sintonizando ESPN.

Los istmeños que se encuentran en Estados Unidos, en cambio, lo pueden ver a través de Fubo. La transmisión en habla hispana estará a cargo de Telemundo, Peacock y NBC, aunque otras alternativas son NFL+, Fox Sports, NFL Sunday Ticket (YouTube) y Sling.

Bad Bunny ya había participado de halftime show del Super Bowl en 2020, que encabezaron Shakira y Jennifer López. (Foto: Getty)

¿Cuánto dinero gana Bad Bunny por cantar en el Super Bowl?

La NFL no le pagará a Bad Bunny por performar en el medio tiempo del Super Bowl, tal como pasó con todos los demás artistas que participaron del evento. Sí puede costear gastos logísticos, pero no le desembolsará una millonaria suma, como se cree, pues alega que la ganancia pasa por el impacto comercial que tendrá exhibir su música ante millones de personas alrededor del mundo.

La única paga que recibirá el cantante puertorriqueño de reguetón corre por cuenta del sindicato Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) y oscila entre los 1.000 o 1.200 dólares por el show y los días de ensayo.