Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Javier López estalla en conferencia de prensa por rumores que lo ponen fuera de Motagua: “Me parece increíble”

El entrenador de Motagua no soportó más los cuestionamientos sobre los rumores de su renuncia por supuestas diferencias con un grupo de jugadores.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Javier López previo al juego ante Victoria en el Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Javier López previo al juego ante Victoria en el Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El entrenador de Motagua, Javier López aclaró una vez los rumores que lo ponían fuera del equipo luego del empate ante Real España en San Pedro Sula, donde tuvo un roce con dos de sus jugadores.

Tras el empate ante el Victoria, López dijo sentirse feliz de vivir en Honduras y que los periodistas pueden decidir si creerle a él o alguien que creó un bulo.

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia se baja a Jeaustin Campos y Motagua sigue sin convencer

ver también

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia se baja a Jeaustin Campos y Motagua sigue sin convencer

“Lo dejé clarísimo, ya lo que piense cada quién, es cosa de ellos. Estoy muy feliz de estar en Honduras, contento de vivir en Tegucigalpa y dirigir a este club. Ustedes pueden decidir si creerle al que está aquí adelante o creer a alguien que suelta un bulo”, comenzó diciendo el estratega español.

Javier López fue duro al decir que ni siquiera fue un periodista el que compartió la información a través del programa Panorama Deportivo y reiteró que nunca ha presentado su renuncia.

Eduardo Espinel tomó esta decisión importante para buscar la remontada de Olimpia en la Concachampions

ver también

Eduardo Espinel tomó esta decisión importante para buscar la remontada de Olimpia en la Concachampions

“Ni siquiera fue un periodista”

“Al final no fue ni un periodista que lanzó el bulo, un periodista se informa y si hay una persona que es profesional, hay que buscar la fuente y la fuente aquí está. Soy Javier López López y soy el entrenador de Motagua, no presenté ninguna renuncia, me parece increíble que saquen un bulo de alguien que no es ni periodista”, amplió.

Publicidad

El técnico añadió que a ellos como cuerpo técnico no les han hecho ningún daño interno, por lo que siguen trabajando con la misma dinámica en busca del campeonato.

“No desestabiliza el que quiere, sino el que puede. No sé con qué intención salieron estos bulos, porque son bulos. Jamás existió nada, la gente puede creer lo que quiera. No nos han hecho daño interno, que quede claro”, cerró.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Salió de Motagua por bajo rendimiento y ahora fichó en exótico país
Honduras

Salió de Motagua por bajo rendimiento y ahora fichó en exótico país

“No les interesa”: Motagua envuelto en nueva polémica con decisión que en Honduras no entienden
Honduras

“No les interesa”: Motagua envuelto en nueva polémica con decisión que en Honduras no entienden

Javier López rompe el silencio y revela si hubo pelea con dos jugadores de Motagua: “Esa información es cierta…”
Honduras

Javier López rompe el silencio y revela si hubo pelea con dos jugadores de Motagua: “Esa información es cierta…”

Mientras Dereck Moncada brilla en el Inter de Bogotá, otro hondureño tiene fascinado a los colombianos
Honduras

Mientras Dereck Moncada brilla en el Inter de Bogotá, otro hondureño tiene fascinado a los colombianos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo