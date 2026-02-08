Javier López estalla en conferencia de prensa por rumores que lo ponen fuera de Motagua: “Me parece increíble”

El entrenador de Motagua, Javier López aclaró una vez los rumores que lo ponían fuera del equipo luego del empate ante Real España en San Pedro Sula, donde tuvo un roce con dos de sus jugadores.

Tras el empate ante el Victoria, López dijo sentirse feliz de vivir en Honduras y que los periodistas pueden decidir si creerle a él o alguien que creó un bulo.

ver también Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Olimpia se baja a Jeaustin Campos y Motagua sigue sin convencer

“Lo dejé clarísimo, ya lo que piense cada quién, es cosa de ellos. Estoy muy feliz de estar en Honduras, contento de vivir en Tegucigalpa y dirigir a este club. Ustedes pueden decidir si creerle al que está aquí adelante o creer a alguien que suelta un bulo”, comenzó diciendo el estratega español.

Javier López fue duro al decir que ni siquiera fue un periodista el que compartió la información a través del programa Panorama Deportivo y reiteró que nunca ha presentado su renuncia.

ver también Eduardo Espinel tomó esta decisión importante para buscar la remontada de Olimpia en la Concachampions

“Ni siquiera fue un periodista”

“Al final no fue ni un periodista que lanzó el bulo, un periodista se informa y si hay una persona que es profesional, hay que buscar la fuente y la fuente aquí está. Soy Javier López López y soy el entrenador de Motagua, no presenté ninguna renuncia, me parece increíble que saquen un bulo de alguien que no es ni periodista”, amplió.

Publicidad

Publicidad

El técnico añadió que a ellos como cuerpo técnico no les han hecho ningún daño interno, por lo que siguen trabajando con la misma dinámica en busca del campeonato.

“No desestabiliza el que quiere, sino el que puede. No sé con qué intención salieron estos bulos, porque son bulos. Jamás existió nada, la gente puede creer lo que quiera. No nos han hecho daño interno, que quede claro”, cerró.