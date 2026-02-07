Es tendencia:
“Hoy se vio”: Machillo Ramírez no dudó en apuntar a los culpables de que Alajuelense no sacara la victoria ante Herediano

En conferencia de prensa tras el 1-1 ante Herediano, Machillo Ramírez dejó bien en claro por qué Alajuelense no pudo quedarse con la victoria en el Morera Soto.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Machillo Ramírez desmenuzó el funcionamiento de su equipo.
Machillo Ramírez desmenuzó el funcionamiento de su equipo.

Liga Deportiva Alajuelense cerró su noche de sábado con un empate de sabor amargo como local ante Club Sport Herediano, que se mantiene firme en el liderato del Torneo Clausura 2026 tras seis jornadas disputadas.

Los manudos estuvieron muy cerca de quedarse con los tres puntos gracias a la anotación de Ronaldo Cisneros, quien a los 72 minutos conectó un precioso centro de Ronald Matarrita, pero el equipo de José Giacone reaccionó con un misil de larga distancia de Darryl Araya que enmudeció el Morera Soto y decretó la igualdad definitiva.

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica tras el empate entre Alajuelense y Herediano

Machillo señala la deuda de sus jugadores

Al finalizar el encuentro, Óscar “Machillo” Ramírez rescató la intensidad mostrada por sus dirigidos, aunque también externó su preocupación sobre un aspecto que viene condicionando el arranque de año del campeón nacional: la falta de eficacia frente al arco rival.

La Liga generó varias ocasiones claras, pero entre la buena actuación del portero Danny Carvajal y la falta de precisión en la definición, el equipo no logró romper definitivamente el cerrojo florense. Incluso el propio Cisneros, autor del gol rojinegro, desperdició un mano a mano en el que su remate cruzado salió mordido y terminó ancho.

Tweet placeholder

Hay detalles a trabajar. Podemos hablar de la contundencia, tuvimos hoy varias para lograr un mejor marcador que el que tuvimos”, analizó el técnico. “Estuvimos encima principalmente en el segundo tiempo, ahí desarrollamos el fútbol, pero todavía falta afinar. El mano a mano con el arquero es un tema a mejorar; crear situaciones es muy bueno, pero hay que ser contundentes”, agregó.

Satisfacción por la intensidad

Para matizar el análisis, el DT más ganador de la historia de Alajuelense también subrayó la actitud del equipo a lo largo de los 90 minutos, un factor que considera claves para sostener la defensa del título en este Clausura 2026.

Machillo Ramírez sorprendido: tres joyas de Alajuelense se meten en el radar de Concacaf de la forma menos esperada

Me encantó la dinámica, la parte competitiva, eso fue muy nivel. Habíamos hablado días antes que necesitábamos meter gasolina a los muchachos, no forzarlos, y hoy se vio el nivel. En ese aspecto salgo satisfecho”, concluyó el estratega manudo, que ahora buscará ajustar la puntería para que el funcionamiento se traduzca en victorias.

