Honduras

España consternada con lo que le ocurrió a Kervin Arriaga: todo el estadio se levantó a apoyarlo

El mediocampista hondureño ingresó de cambio tras no ver acción durante tres partidos consecutivos por decisión del entrenador Luis Castro.

Por José Rodas

Kervin Arriaga no atraviesa por su mejor momento en el Levante de España y ahora sufrió un nuevo desliz.

Kervin Arriaga no vive su mejores semanas en el Levante de España, el haber perdido la titularidad en el club es solo uno de sus problemas tras la derrota 4-2 ante el Athletic de Bilbao.

Arriaga hizo su ingreso en la segunda mitad del encuentro, esto luego de tres juegos en los que estuvo ausente por decisión del entrenador Luis Castro.

En su ingreso, Kervin Arriaga llegó para brindar equilibrio en la media cancha y tener proyección al ataque ante la urgencia de ir en busca del partido, pero todo terminó mal para el volante catracho.

El legionario hondureño tuvo que salir en camilla tras un fuerte choque contra el arquero Unai Simón del Athletic de Bilbao, jugada desafortunada que provocó la lesión a Arriaga.

El choque de Kervin Arriaga

Todo ocurrió cuando Arriaga fue en busca de un balón en ofensiva cuando el encuentro estaba 3-2 con el Levante perdiendo.

El arquero español se le fue con todo a la espalda del centrocampista que quedó tirado sobre el césped.

La desafortunada acción provocó que la afición presente dedicara unos aplausos como apoyo a Kervin Arriaga, de quien hasta el momento se desconoce la gravedad.

Entre tanto, el Levante es penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga de España con apenas 18 puntos en 22 partidos jugados.

