Honduras

“Con experiencia internacional”: Jeaustin Campos concreta la llegada que golpea a Olimpia antes del mercado de fichajes

Jeaustin Campos tiene un nuevo fichaje en el Real España y ya son dos concretados para el 2026. Se lo quitó a Olimpia.

Por Juan Cruz Russo

Jeaustin Campos tiene una nueva contratación en Real España.
Real España va a cumplir todo lo que Jeaustin Campos quiere para el 2026. El año nuevo viene con grandes refuerzos para La Máquina que ha concretado su segundo fichaje para el Clausura 2026 y Conchampions.

Se trata del defensor Juan Manuel Capeluto, que viene del fútbol de México tras jugar en el Correcaminos de la Liga Expansión.

El defensor uruguayo ya tiene experiencia de haber jugado en Honduras con el Juticalpa y también estuvo en el radar de Olimpia, pero la oferta de Real España lo sedujo más.

“Real España informa la incorporación del defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto como nuevo refuerzo del club.

Jugador con experiencia en el fútbol internacional.

¡Bienvenido al Real España!”.

Capeluto no llega solo al Real España

La Máquina también hizo oficial el fichaje de Gonzalo Ritacco. Quien llega a reforzar la zona de volantes, algo que Jeaustin Campos tanto ha exigido.

Tiene 32 años y viene con una basta experiencia en el fútbol de Sudamérica. Real España también ya lo hizo oficial, como la baja de Wesly Decas qie se va al Puntarenas de Costa Rica.

