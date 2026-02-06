Es tendencia:
Honduras

La afición lo celebrará: Olimpia recibe dos buenas noticias para la vuelta ante el América

Olimpia tiene la mirada puesta en el juego de vuelta contra el América por la ronda eliminatoria de la Concachampions.

José Rodas

América llega con la ventaja 1-2 para el juego de vuelta por la fase eliminatoria de la Champions Cup.
Eduardo Espinel convocó a su plantel este viernes para continuar con los entrenamientos previo al juego ante los Lobos de la UPNFM por la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga Nacional y la vuelta ante el América.

El club olimpista está enfocado en mostrar su mejor rendimiento tanto en la Liga Nacional como en la Concachampions 2026, así como lo contó el futbolista Kevin Güity en conferencia de prensa.

Durante el entrenamiento de este día, Olimpia recibió dos grandes noticias previo a ambos juegos en los que saldrá en busca de la victoria.

La primera es que Onán Rodríguez se sumó con normalidad a los entrenamientos con el resto de jugadores y podría debutar ante los Lobos de la UPNFM para darle descanso a Edrick Menjívar.

La segunda buena noticia es la inclusión de Yustin Arboleda con sus compañeros y podría comenzar a sumar sus primeros minutos en liga y en el torneo internacional.

Onán Rodríguez durante el entrenamiento. Foto: Olimpia.
Otra de las novedades fue la presencia de Michaell Chirinos en el entrenamiento; sin embargo, el futbolista sigue con trabajos diferenciados y no estará disponible de momento.

El calendario de Olimpia

Olimpia visita este sábado a los Lobos en Choluteca, juego que se disputará a las 5:15 de la tarde y se transmitirá por la señal de Deportes TVC.

El equipo de Eduardo Espinel marcha tercero en la tabla de posiciones con cinco unidades tras un triunfo ante el Génesis y dos empates contra el Olancho FC y Juticalpa respectivamente.

Mientras en Concachampions, la vuelta se disputará el próximo miércoles 11 de febrero a las 7 de la noche en el estadio Ciudad de los Deportes. Los catrachos llegan obligados a derrotar al América por dos goles tras la derrota de 1-2 en Tegucigalpa.

