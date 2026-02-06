“Voy a celebrar”: Jeaustin Campos recibe el dardo que nunca esperó antes de enfrentar a Marathón en el Clásico

Marathón y Real España se enfrentan en una nueva edición del derbi sampedrano y a dos días de la disputa de ese duelo, el delantero Brayan Moya ya lanzó un dardo en contra de su ex equipo que dirige el tico Jeaustin Campos.

Moya fue consultado sobre si celebraría el gol en caso que llegara a anotar en el duelo del próximo domingo 8 de febrero y no dudó en dejar clara su postura al respecto.

ver también Sale a la luz el grave problema que enfrenta Eduardo Espinel con un futbolista de Olimpia: “No avisó”

“Los goles se celebran siempre. Si me toca marcar, lo voy a celebrar. Ojalá que me toque hacer goles, la verdad, porque ya van tres partidos y no he podido anotar, y sería bonito meter un gol y empezar desde ahí”, dijo Moya ante los medios de comunicación.

Brayan Moya solo piensa en ganar

Moya también aseguró que en su mente está solamente el ganar y más en un derbi que nunca se quiere perder.

“El tema siempre es querer ganar. Sabemos que es un clásico y un clásico nunca se quiere perder. Aquí la sensación es la misma. Con respecto a mi actuación, desde el primer momento me han acogido bien y la verdad me he sentido muy bien aquí en el club”.

ver también Jugador de Olimpia advierte al América y les deja recado sobre lo que hicieron en Honduras: “Se dedicaron a…”

Por otro lado, Moya también envió un mensaje a la afición de Marathón que se ha pronunciado contra su fichaje por el cuadro verdolaga y aseguró que no es como inicia su rendimiento; sino como mejora durante el paso de las jornadas.

Publicidad

Publicidad

“Es normal. Lo mismo decían cuando llegué a Real España y es normal porque esperan bastante de mí. Esto no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Estoy trabajando fuerte, el profe sabe que estuve dos meses parado y me está llevando de a poco. En lo que yo pueda, voy a entrar a hacer las cosas bien”, cerró.

En caso que Moya anotara, no sería la primera vez que celebraría su gol ante un ex equipo, ya lo hizo cuando con la camisa de Real España le anotó a Olimpia.

Publicidad

Brayan Moya durante su paso por el Real España. Foto: Grupo Opsa.