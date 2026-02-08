Mientras Spartak Moscú rechazó una oferta de 15 millones de euros por Manfred Ugalde, esto es lo que pide para dejarlo salir

En las últimas horas trascendió que la directiva del Spartak Moscú recibió una propuesta del PSV Eindhoven, uno de los clubes más importantes de los Países Bajos, por los servicios del delantero costarricense Manfred Ugalde.

Los neerlandeses habrían explorado la posibilidad de un préstamo que incluía una opción de compra cercana a los 15 millones de euros, una cifra considerable pero que en Moscú no dudaron en rechazar.

ver también “Cantidad récord”: Manfred Ugalde recibe la oferta de un gigante de Europa y en Spartak Moscú ya tienen claro su futuro

El precio de Manfred Ugalde

Con Ugalde cómodo como una de las figuras del equipo y contrato vigente hasta mediados de 2028, el club ruso sabe que tiene la sartén por el mango a la hora de negociar. Según el portal Football Transfers, el Spartak no está dispuesto a dejarlo salir por menos de 18 millones de euros.

Manfred Ugalde no se mueve de Rusia (Instagram).

La cifra resulta elevada si se la compara con otras estimaciones del mercado. El sitio especializado Transfermarkt valora actualmente al ex Deportivo Saprissa en unos 14 millones de euros, por debajo de su pico de 15 millones alcanzado en 2024, mientras que el Observatorio de Fútbol CIES sitúa su “precio justo” entre €10 y 12 millones.

El CIES dicta un valor de entre 10 y 12 millones de euros para Ugalde (CIES).

Publicidad

Publicidad

Un futuro atado a Moscú

Con estas exigencias económicas, parece complicado que en el corto plazo surja una oferta que seduzca a la dirigencia del Spartak, que considera a Ugalde uno de los futbolistas más importantes de la planilla.

ver también Se despide de Pumas: filtran la razón por la que Keylor Navas cambiaría de equipo y este podría ser su nuevo destino

Por ahora, todo indica que el delantero de 23 años seguirá siendo una de las referencias ofensivas del equipo que dirige el entrenador español Juan Carlos Carcedo, mientras su nombre sigue resonando en el mercado de fichajes europeo.