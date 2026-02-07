“Cualquier cosa puede pasar”: Darwin Lom deja mensaje que no sentará bien en Comunicaciones tras su polémica salida rumbo a The Strongest

El delantero guatemalteco Darwin Lom vive horas de incertidumbre, mientras busca cumplir uno de los grandes sueños de su carrera: disputar la fase previa de la Conmebol Libertadores 2026 con el Club The Strongest de Bolivia. Sin embargo, una situación legal pendiente con su anterior equipo, Comunicaciones, amenaza con frenar su anhelo en el plano internacional.

Lom salió del conjunto albo tras pagar una cláusula contractual, pero el conflicto surgió cuando concretó su salida al extranjero. Desde Comunicaciones se alegó el pago de una fuerte suma económica adicional, argumentando la oportunidad internacional que se le presentó al futbolista, lo que derivó en un prolongado cruce de versiones entre ambas partes.

Durante varios días, el pase internacional del atacante permaneció en poder del club guatemalteco, situación que le impedía ser inscrito con The Strongest. No obstante, una gestión de última hora, con el aval provisional de la FIFA, permitió que Darwin Lom quedara habilitado temporalmente. Gracias a esa resolución, el chapín incluso vio acción en el Torneo Amistoso de Verano 2026, donde participó en el duelo ante Bolívar.

La duda ahora vuelve a escena: ¿podrá Lom jugar ante Táchira de Venezuela en la fase previa de la Conmebol Libertadores? El propio futbolista confirmó, en entrevista con Futbolomanía de Radio Fides, que viajará con el plantel a Venezuela, aunque sin la certeza total de estar habilitado. “Todavía estamos esperando los últimos detalles, cualquier cosa puede pasar en las últimas horas, pero me estoy preparando”, afirmó.

Con serenidad, Darwin Lom dejó claro su compromiso con The Strongest, su motivación personal y su enfoque colectivo. “Vamos con la mente positiva y esperamos que Conmebol haga lo correcto”, señaló el delantero.

Además, no dudó en dejar un recadito a Comunicaciones: “Mi mamá me dijo que si no tenía nada bueno que decir, mejor no digo nada”. Mientras tanto, el delantero mantiene la fe intacta y la mirada puesta en un desafío que puede marcar su carrera internacional.

