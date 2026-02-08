Rumbo a la élite de Europa: se concreta el salto de una figura de El Salvador que nadie vio venir

Desde El Salvador hasta las grandes vitrinas de Europa, una historia inesperada comienza a tomar forma. El talento, la perseverancia y una oportunidad bien aprovechada se combinaron para abrirle las puertas del Viejo Continente a una figura que pocos tenían en el radar.

¿Quién es la figura de El Salvador que da el salto a Europa?

Según informó el periodista Christian Peñate, el médico de Alianza FC, Luis Merlos, realizará un interinato de al menos un mes con el Fenerbahçe de Turquía.

Recordemos que recientemente también se confirmó la llegada de otro centroamericano al fútbol turco y es la de Michael Amir Murillo al Besiktas.

En este escenario, Merlos agradeció públicamente a la directiva y al cuerpo técnico de Alianza por brindarle esta oportunidad, la cual representa un paso importante en su crecimiento profesional dentro del fútbol internacional.

“Agradezco a la directiva de Gonzalo Sibrian, cuerpo técnico del profesor Ernesto Corti y Luis Espíndola, quienes me permitieron tomar esta oportunidad”, compartió Luis Merlos.

Luis Merlos, el médico de Alianza FC que da el salto al fútbol internacional

Luis Merlos es un médico salvadoreño especializado en atención deportiva que actualmente forma parte del cuerpo médico de Alianza FC, uno de los clubes más importantes de El Salvador.

Desde su posición, se ha encargado del seguimiento físico, la prevención de lesiones y la recuperación de los jugadores, ganándose la confianza tanto del plantel como del cuerpo técnico.

Además de su labor clínica dentro del fútbol, Merlos ha combinado su práctica profesional con presencia mediática en redes sociales y actividades de divulgación de salud.

Su destacada carrera en el ámbito deportivo le ha abierto puertas internacionales, como la reciente oportunidad de realizar un interinato con el cuerpo médico del Fenerbahçe SK, un paso importante que refleja su crecimiento profesional y la consolidación de su nombre dentro de la medicina deportiva en Centroamérica.