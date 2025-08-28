“Fichado con éxito”: salió de Motagua porque nadie lo quería y firma por el club menos pensado

Motagua fue uno de los clubes que más se movió en el final de las inscripciones de la Liga Nacional de Honduras.

El Azul Profundo confirmó una salida y también un último fichaje para afrontar el torneo y la Copa Centroamericana.

ver también UEFA da a Luis Palma la notificación que impacta a toda Honduras en la Champions League

La estadía del Wilmar Jordán en Motagua solo duró 2 meses y 8 días. La razón de la salida es sencilla, no cuenta para Javier López, el técnico busca otro perfil de delantero.

Publicidad

Publicidad

En su lugar llegó John Kléber Oliveira, que estaba jugando en Achuapa de Guatemala.

Wilmar Jordán ya tiene nuevo equipo

Tan solo siete días después de su baja en Motagua, el colombiano se ha ido a una liga exótica.

Seguirá su carrera en Asia y jugará para el Imigresen FC de la Superliga de Malasia.

La información que se desprende de aquel país es que el colombiano llega a unirse al recién ascendido a la primera categoría el viernes.

Publicidad

“Antes de la fecha de cierre del primer período de inscripción para los jugadores de la M League 2025/26, se entiende que Imigresen FC ha fichado con éxito al delantero nacido en Colombia, Wilmar Jordan Gil, quien se espera que llegue a Alor Setar el viernes”, informan.

Publicidad

Publicidad

Para Wilmar será su vigésimo tercer equipo, el delantero ha pasado por varios países y en el que menos duró fue en Honduras.

Ha pasado por clubes en China, India y Corea del Sur. En Honduras disputó 123 minutos con Motagua, la afición nunca lo quiso.

Publicidad

Publicidad