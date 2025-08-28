Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Fichado con éxito”: salió de Motagua porque nadie lo quería y firma por el club menos pensado

Motagua lo echó de una forma peculiar del equipo y ahora se ha confirmado donde va a jugar lo que resta del 2025.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua confirmó que rescindió su contrato y ya encontró club.
Motagua confirmó que rescindió su contrato y ya encontró club.

Motagua fue uno de los clubes que más se movió en el final de las inscripciones de la Liga Nacional de Honduras.

El Azul Profundo confirmó una salida y también un último fichaje para afrontar el torneo y la Copa Centroamericana.

UEFA da a Luis Palma la notificación que impacta a toda Honduras en la Champions League

ver también

UEFA da a Luis Palma la notificación que impacta a toda Honduras en la Champions League

La estadía del Wilmar Jordán en Motagua solo duró 2 meses y 8 días. La razón de la salida es sencilla, no cuenta para Javier López, el técnico busca otro perfil de delantero.

Publicidad

En su lugar llegó John Kléber Oliveira, que estaba jugando en Achuapa de Guatemala.

Wilmar Jordán ya tiene nuevo equipo

Tan solo siete días después de su baja en Motagua, el colombiano se ha ido a una liga exótica.

Seguirá su carrera en Asia y jugará para el Imigresen FC de la Superliga de Malasia.

La información que se desprende de aquel país es que el colombiano llega a unirse al recién ascendido a la primera categoría el viernes.

Publicidad

“Antes de la fecha de cierre del primer período de inscripción para los jugadores de la M League 2025/26, se entiende que Imigresen FC ha fichado con éxito al delantero nacido en Colombia, Wilmar Jordan Gil, quien se espera que llegue a Alor Setar el viernes”, informan.

Publicidad

Para Wilmar será su vigésimo tercer equipo, el delantero ha pasado por varios países y en el que menos duró fue en Honduras.

Ha pasado por clubes en China, India y Corea del Sur. En Honduras disputó 123 minutos con Motagua, la afición nunca lo quiso.

Publicidad
El motivo por el que Olimpia le arrebató 40 mil dólares a Xelajú tras golearlo en la Copa Centroamericana

ver también

El motivo por el que Olimpia le arrebató 40 mil dólares a Xelajú tras golearlo en la Copa Centroamericana

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Eliminó a Saprissa en su propia casa y despierta la furia de todo Olimpia con solo cinco palabras
Honduras

Eliminó a Saprissa en su propia casa y despierta la furia de todo Olimpia con solo cinco palabras

“Es el responsable”: Javier López impacta a todo Motagua con la frase que nadie se atreve a decir tras echar a Saprissa
Honduras

“Es el responsable”: Javier López impacta a todo Motagua con la frase que nadie se atreve a decir tras echar a Saprissa

El logro que obtuvo Motagua en Costa Rica que deja en ridículo a Saprissa; Herediano y Alajuelense lo superaron
Honduras

El logro que obtuvo Motagua en Costa Rica que deja en ridículo a Saprissa; Herediano y Alajuelense lo superaron

Salto a la élite: Saprissa hace oficial la noticia de Kenay Myrie que sorprende a Costa Rica
Deportivo Saprissa

Salto a la élite: Saprissa hace oficial la noticia de Kenay Myrie que sorprende a Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo