“Se ha confirmado”: FIFA lanza el anuncio que todo Panamá estaba esperando rumbo al Mundial 2026

La Selección de Panamá, única representante de Centroamérica clasificada al Copa del Mundo de Norteamérica 2026, llevaba semanas esperando el anuncio que finalmente llegó este martes 25 de noviembre.

La FIFA publicó los detalles oficiales sobre el procedimiento del sorteo mundialista, una noticia clave para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, que se prepara para disputar su segundo mundial.

Así será el sorteo del Mundial 2026

“A menos de 200 días del comienzo de la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones, se ha confirmado el procedimiento para determinar la composición de los doce grupos”, informó el organismo en su página oficial.

El sorteo, programado para el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., definirá el camino de Panamá en la fase de grupos. El procedimiento establece que los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) ocuparán un lugar asegurado en el bombo 1, mientras que las restantes 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos según su posición en el ranking FIFA.

Definido el reglamento para el sorteo mundialista (Getty Images).

De esta manera, se confirmó que Panamá integrará el bombo 3, compartiendo nivel con selecciones como Noruega, Egipto y Paraguay, a las cuales no podrá enfrentar en fase de grupos. En tanto, las plazas pendientes de las eliminatorias europeas y del repechaje intercontinental irán directamente al bombo 4.

Estos son los posibles rivales de Panamá

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.



Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.



Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, más los clasificados 1 y 2 del torneo intercontinental.

Los bombos para el sorteo mundialista (FIFA).

Con este ordenamiento, Panamá se asegura de que en fase de grupos no podrá enfrentar a selecciones del mismo bombo, pero sí deberá prepararse para un choque inevitable contra potencias ubicadas en los bombos 1 o 2.