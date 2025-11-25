Conmoción en Saprissa por el peso pesado de Costa Rica que se acercó a comprar acciones del club: “En silencio”

Una sorprendente revelación sacudió este viernes al entorno del Deportivo Saprissa. Según informó el periodista Josué Quesada en su programa Teléfono Rojo, un reconocido dirigente del fútbol costarricense habría intentado convertirse en accionista del club morado y lo hizo en absoluto silencio.

La operación, según detalló el comunicador, habría tenido un puente inesperado: Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa y uno de los principales accionistas hasta su salida reciente. Fue él quien habría facilitado los contactos para una eventual negociación.

¿Quién fue el peso pesado que quiso comprar acciones de Saprissa?

Quesada aseguró que Osael Maroto, actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, se acercó hace aproximadamente dos o tres meses con la intención de comprar acciones del Saprissa. El dato explotó de inmediato entre la afición tibaseña, ya que nunca se había mencionado un movimiento de esta magnitud dentro de la estructura del club.

“Hizo el intento de comprar Saprissa. El puente fue Juan Carlos Rojas. Hubo una molestia porque esto se quiso hacer en silencio”, relató Quesada, lo que sugiere que la discreción con la que se manejó el acercamiento generó incomodidad en otros sectores dentro del club.

El periodista incluso fue más allá y aseguró que Maroto buscaba adquirir dos bloques de acciones: las que pertenecían a Rojas y aquellas asociadas al grupo económico ligado al Banco Promerica, que históricamente ha tenido participación en la estructura accionaria morada.

Aunque el movimiento no se concretó, la información revela un giro inesperado en el mapa de poder del Saprissa, justo en un momento de transición institucional tras el ingreso de nuevos inversionistas y una reestructuración profunda en sus áreas directivas.

La posibilidad de que el actual presidente de la Fedefútbol evaluara convertirse en accionista del principal club del país no solo abre interrogantes, sino que deja claro que el Saprissa sigue siendo una pieza altamente codiciada dentro del fútbol costarricens incluso para figuras de gran peso nacional.