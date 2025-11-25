Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Se va de Olimpia a final de temporada y confirman el club de la MLS que lo fichará gratis

No seguirá jugando en el Olimpia, ya que desde Honduras confirman el club de la MLS que se irá el próximo año.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
No seguirá en Olimpia la próxima tempoada y se irá a la MLS.
No seguirá en Olimpia la próxima tempoada y se irá a la MLS.

En Olimpia se viene una revolución entre fichajes y salidas. Incluso, su técnico, Eduardo Espinel, no está seguro y será uno de los temas a evaluar por parte de la directiva blanca.

José García se puso en rebeldía y no seguirá en el club. A este le acompañaría una de las grandes promesas del club que tendría todo listo para marcharse a la MLS.

¿Traiciona a Motagua? Droopy Gómez confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia cuando finalice su contrato

ver también

¿Traiciona a Motagua? Droopy Gómez confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia cuando finalice su contrato

¿Qué jugador de Olimpia se irá a la MLS en 2026?

El futbolista es Dereck Moncada (18 años), quien pondrá rumbo a Estados Unidos luego de que su contrato vence en diciembre y saldrá libre de Olimpia.

Olimpia no recibirá un solo dólar o lempira por la la ficha, pero si de los derechos de formación. Deportes TVC adelanta que el equipo al que se irá Monca es al Real Salt Lake de la MLS.

Es un hecho que Dereck no continuará en Olimpia, pero tampoco es que iría al primer equipo de Salt Lake, si no que a la MLS Next Pro.

Toda Honduras impactada con la noticia que surge sobre el Fantasma Figueroa tras dejarlos fuera del Mundial 2026

ver también

Toda Honduras impactada con la noticia que surge sobre el Fantasma Figueroa tras dejarlos fuera del Mundial 2026

Comenzará desde esta categoría con la tarea de ir creciendo poco a poco para ser incluido en el primer equipo.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Se peleó con Espinel y será echado: así fue la bronca que tuvo uno de los menos queridos de Olimpia
Honduras

Se peleó con Espinel y será echado: así fue la bronca que tuvo uno de los menos queridos de Olimpia

Pedro Troglio a punto de tomar una decisión importante mientras Honduras quiere su fichaje
Honduras

Pedro Troglio a punto de tomar una decisión importante mientras Honduras quiere su fichaje

¿Traiciona a Motagua? Droopy Gómez confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia
Honduras

¿Traiciona a Motagua? Droopy Gómez confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia

Brilló en un Mundial, dirigió a selecciones de Concacaf y reemplazaría al Fantasma Figueroa en Nicaragua: "Está en negociaciones"
Nicaragua

Brilló en un Mundial, dirigió a selecciones de Concacaf y reemplazaría al Fantasma Figueroa en Nicaragua: "Está en negociaciones"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo