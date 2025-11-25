Se va de Olimpia a final de temporada y confirman el club de la MLS que lo fichará gratis

En Olimpia se viene una revolución entre fichajes y salidas. Incluso, su técnico, Eduardo Espinel, no está seguro y será uno de los temas a evaluar por parte de la directiva blanca.

José García se puso en rebeldía y no seguirá en el club. A este le acompañaría una de las grandes promesas del club que tendría todo listo para marcharse a la MLS.

ver también ¿Traiciona a Motagua? Droopy Gómez confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia cuando finalice su contrato

¿Qué jugador de Olimpia se irá a la MLS en 2026?

El futbolista es Dereck Moncada (18 años), quien pondrá rumbo a Estados Unidos luego de que su contrato vence en diciembre y saldrá libre de Olimpia.

Olimpia no recibirá un solo dólar o lempira por la la ficha, pero si de los derechos de formación. Deportes TVC adelanta que el equipo al que se irá Monca es al Real Salt Lake de la MLS.

Es un hecho que Dereck no continuará en Olimpia, pero tampoco es que iría al primer equipo de Salt Lake, si no que a la MLS Next Pro.

ver también Toda Honduras impactada con la noticia que surge sobre el Fantasma Figueroa tras dejarlos fuera del Mundial 2026

Comenzará desde esta categoría con la tarea de ir creciendo poco a poco para ser incluido en el primer equipo.

Publicidad

Publicidad