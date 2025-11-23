Es tendencia:
“Ya firmó”: Machillo Ramírez tiene a su primer refuerzo en Alajuelense antes de que abra el mercado de fichajes

Alajuelense se anticipó al inicio del mercado y ya tiene un refuerzo para el próximo año.

Por Juan Fittipaldi

El DT lo podrá tener en 2026.
Mientras la Liga Deportiva Alajuelense se juega el año en las últimas semanas del año, en la directiva rojinegra no quieren dejar nada librado de cara al futuro cercano. Por eso, consiguieron la firma de un futbolista para que continúe en la plantilla manuda en el 2026.

A la espera de la final de la Copa Centroamericana 2025 y lo que será la fase final de la Liga Promérica, Óscar Ramírez y Alajuelense reciben una noticia que pone a todos a celebrar, ya que la renovación de Celso Borges es un hecho.

“Está muy cerca de volver”: en Alajuelense confirman el refuerzo que más ilusiona a Machillo Ramírez en un momento clave

Celso Borges renovó su contrato con Alajuelense: cuánto tiempo seguirá

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Celso Borgesya firmó su renovación” y se queda hasta diciembre de 2026. De esta manera, extendió su vínculo por un año más con la institución manuda.

En las próximas horas, Alajuelense hará oficial una noticia más que relevante para la afición rojinegra y también para la planilla, ya que Celso es un jugador muy querido y respetado por sus compañeros.

Con esta renovación hasta finales de 2026, el capitán de Alajuelense transitará su sexto año en el club de Alajuela. Llegó en septiembre de 2021 tras quedar libre del Deportivo La Coruña y desde entonces ha sido siempre protagonista del conjunto rojinegro.

En 2026, buscará ganar el título que le queda pendiente en su vitrina. Volverá a disputar la Copa de Campeones Concacaf con la intención de conseguir el trofeo que no pudo levantar a nivel internacional.

