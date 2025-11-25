Es tendencia:
Lo impensado: Real Madrid se acerca al fútbol de Honduras y deja un mensaje que nadie esperaba

Real Madrid ha sorprendido a uno de los equipos más grandes de Honduras con un mensaje que no esperaban en su fiesta de aniversario.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Real Madrid ha felicitado a club de Honduras.
Marathón ha cumplido 100 años de historia este 25 de noviembre del 2025. El equipo verdolga lo ha festejado por todo lo alto y recuerdo a toda Centroamérica por qué es uno de los equipos más grandes de Honduras.

Los verdolagas ha tenido un sinfín de felicitaciones por su nuevo aniversario y a ella se quiso unir el Real Madrid, el que es para muchosel club más grande de la historia del fútbol.

El mensaje de Real Madrid a Marathón luego de cumplir 100 años

“En nombre de todos los que formamos parte del Real Madrid C.F. le quiero transmitir nuestras felicitaciones por la conmemoración de sus cien años de historia.

Deben sentirse muy orgullosos de su extraordinaria contribución al fútbol en un país con el que nos une una gran relación de cariño como Honduras.

Le ruego que haga extensiva esta felicitación a la junta directiva que preside, a los miembreos del club, a los jugadores y técnicos y, por su puesto, sus aficionados.

Les deseamos todo lo mejor para el futuro”, firma Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales.

Noviembre ha sido de mucha celebración para los verdes. Presentaron su camisa conmemorativa del Centenario, fiestas de recuerdo, un concierto, el partido ante Pachuca (que perdieron en penales), la alborada y para cerrar quieren llevar a sus vitrinas la Copa 10 de su historia en la Liga Nacional de Honduras.

Marathón está de fiesta y no parará hasta cumplir su objetivo de ser campeón del fútbol de Honduras y por qué no en un futuro ganar algo a nivel internacional, que es una de las grandes deudas con su afición.

