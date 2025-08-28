El motivo por el que Olimpia le arrebató 40 mil dólares a Xelajú tras golearlo en la Copa Centroamericana

Eduardo Espinel vive un gran momento con Olimpia tras clasificar como líder de su grupo en la Copa Centroamericana.

El León finalmente logró dejar atrás el estigma de no poder avanzar de fase de grupos tras golear 3-0 a Xelajú en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

La victoria no solo selló el boleto de manera oficial, también le aseguró al club de Honduras un importante ingreso económico como premio por estar en los 4tos de final.

Publicidad

Publicidad

ver también Real España vs. Sporting San Miguelito: ¿A qué hora y dónde ver la “final” para Jeaustin Campos? Copa Centroamericana 2025

¿Cuánto dinero ganó Olimpia por clasificar a 4tos de final en la Copa Centroamericana?

Se debe destacar que Olimpia sumó doble premio por clasificar a 4tos y, además, por hacerlo como líder de su grupo.

El ´Albo´ se embolsará la importante cifra de 120 mil dólares como premio por avanzar como primer lugar a la ronda de eliminación de la Copa CA.

Publicidad

Son 80 mil dólares por estar entre los ocho mejores y un premio extra de 40 mil por haberlo hecho como el primer sembrado.

Publicidad

Gracias a estos nuevos premios, los blancos ya suman 280 mil dólares en ingresos de parte de Concacaf.

Publicidad

Cabe recordar que por clasificar al torneo la Confederación le otorga a cada equipo la suma de $160 mil dólares.

Olimpia venció sin problemas a Xelajú en Tegucigalpa. (Foto: Concacaf)

Publicidad

Publicidad

ver también Confirmado por la Premier League: Honduras recibe la notificación que estaba esperando para las Eliminatorias de Concacaf

Es así como ahora el actual campeón de Honduras podrá aspirar a seguir buscando la gloria pero también más ingresos económicos que lo ayuden a fortalecerse financieramente.

Y es que si los de Espinel logran clasificar a semifinales podrán no solo sellar su boleto a la Copa de Campeones, también sumarán otros 80 mil dólares a sus arcas.

Publicidad

El campéon de la Copa Centroamericana 2025 se embolsará $230,000 dólares.

Los goles de la goleada: Olimpia 3-0 Xelajú

Tweet placeholder