El motivo por el que Olimpia le arrebató 40 mil dólares a Xelajú tras golearlo en la Copa Centroamericana

Olimpia dio un gran paso en la Copa Centroamericana y no solo festeja la clasificación, si no que hay otro premio.

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras golear a Xelajú.
Olimpia clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras golear a Xelajú.

Eduardo Espinel vive un gran momento con Olimpia tras clasificar como líder de su grupo en la Copa Centroamericana.

El León finalmente logró dejar atrás el estigma de no poder avanzar de fase de grupos tras golear 3-0 a Xelajú en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

La victoria no solo selló el boleto de manera oficial, también le aseguró al club de Honduras un importante ingreso económico como premio por estar en los 4tos de final.

¿Cuánto dinero ganó Olimpia por clasificar a 4tos de final en la Copa Centroamericana?

Se debe destacar que Olimpia sumó doble premio por clasificar a 4tos y, además, por hacerlo como líder de su grupo.

El ´Albo´ se embolsará la importante cifra de 120 mil dólares como premio por avanzar como primer lugar a la ronda de eliminación de la Copa CA.

Son 80 mil dólares por estar entre los ocho mejores y un premio extra de 40 mil por haberlo hecho como el primer sembrado.

Gracias a estos nuevos premios, los blancos ya suman 280 mil dólares en ingresos de parte de Concacaf.

Cabe recordar que por clasificar al torneo la Confederación le otorga a cada equipo la suma de $160 mil dólares.

Olimpia venció sin problemas a Xelajú en Tegucigalpa. (Foto: Concacaf)

Olimpia venció sin problemas a Xelajú en Tegucigalpa. (Foto: Concacaf)

Es así como ahora el actual campeón de Honduras podrá aspirar a seguir buscando la gloria pero también más ingresos económicos que lo ayuden a fortalecerse financieramente.

Y es que si los de Espinel logran clasificar a semifinales podrán no solo sellar su boleto a la Copa de Campeones, también sumarán otros 80 mil dólares a sus arcas.

El campéon de la Copa Centroamericana 2025 se embolsará $230,000 dólares.

Los goles de la goleada: Olimpia 3-0 Xelajú

