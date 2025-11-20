Ya es oficial: Droopy Gómez tiene nuevo trabajo y así lo presentaron ¿Qué pasó con Motagua y Alajuelense?

Droopy Gómez es uno de los mejores jugadores que tiene Motagua en su plantilla, el argentino que cuenta con contrato con el Azul Profundo ha levantado el interés de varios clubes.

Uno de ellos es la Liga Deportiva Alajuelense. Los Manudos ven con buenos ojos su llegada, pero para eso tienen que negociar con Motagua, ya que su contrato vence a finales de 2026.

¿Qué decisión ha tomado el Droopy Gómez?

Ante la ola de información, Droopy ha tomado una decisión y es fichar por un nuevo trabajo en Honduras. El volante causó revuelo en las redes sociales al confirmar que había sido contratado.

“¿Nuevo fichaje, nos podés confirmar a qué equipo vas?”, comenzaba el inesperado video.

“Bueno, no es un equipo de fútbol, pero es algo que va a romperla en San Pedro Sula, pronto se los presentaré, es algo muy sabroso. San Pedro Sula prepárense porque viene el fichaje más grande del año”.

Con el nuevo negocio, Droopy sigue creciendo en su vida personal lejos del fútbol y no necesariamente tiene que estarlo atendiendo, ya que tendrá su propio encargado como Pedro Troglio que tiene su restarante y él vive en Argentina.

“Sky Rocket Pizza Honduras”, es el nombre del restaurante de Gómez, quien en un video se presentó. Veremos que pasa con su futuro al finalizar el presente Apertura 2025.

