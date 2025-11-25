Fichaje de Selección: afirman que Municipal irá por una de las figuras de Luis Fernando Tena en Guatemala

CSD Municipal tiene asegurado su lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Lo único que falta conocer es si lo hará como el líder de la fase regular: Mixco le saca dos puntos de ventaja con una jornada por delante y por ahora ocupa ese escaño, pero los Rojos adeudan un partido más.

Si le ganan a Guastatoya y empatan con Marquense, por ejemplo, bajarán de la cima a los mixqueños. Mientras esto se define y la lucha por la 33 sigue intacta, los directivos del club se mueven también de cara al mercado de fichajes del próximo año, donde buscarán a una de las figuras de la Selección de Guatemala.

¿Cuál es el seleccionado de Guatemala que quieren los Rojos?

Según dio a conocer Pasión Roja, miembros de la directiva de Municipal se acercaron a Arquímides Ordóñez durante la fecha FIFA de noviembre, aprovechando que la Bicolor jugó como local en el Estadio El Trébol, y le ofrecieron llegar al club en 2026 con una buena oferta salarial.

Ordóñez —delantero al cual Luis Fernando Tena buscó cuando se alejó de la Selección Nacional y le dio rodaje tanto en Copa Oro como Eliminatorias— milita actualmente en Loudoun United de la USL Championship (segunda división de Estados Unidos).

Allí, ganaría un salario similar a otra joya chapina, Olger Escobar, que cobra 86 mil dólares anuales en CF Montreal según la MLS Salary Guide. Una remuneración no tan lejana a la percibida por algunos futbolistas de Municipal, donde se proyecta una limpia de ocho jugadores para fin de año y apuestan a “Quimi” como su gran estrella.

Arquímides Ordóñez acumula 4 goles en 12 partidos desde que llegó a su nuevo club, en agosto. (Foto: Patrick Garber / Loudoun United FC)

Sin embargo, el habilidoso atacante de 22 años y 1,88 metros tiene contrato con Loudoun United hasta 2028, con opción de renovar por un año más. Este factor y su ambición por regresar a la élite, teniendo en cuenta la cercanía de la liga en la que está con la MLS, podrían trabar futuras negociaciones.