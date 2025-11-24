Es tendencia:
¿Traiciona a Motagua? Droopy Gómez confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia cuando finalice su contrato

Por Juan Cruz Russo

Droopy Gómez interesa a varios clubes que lo quieren sacar de Motagua.
Motagua está atento a uno de sus mejores jugadodes. El argentino Rodrigo Gómez está siendo sondeado por algunos clubes y le han hecho una pregunta que causa revuelo en el Nido.

“Droopy” interesa a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, pero el propio futbolista dice estar enfocado en Motagua, eso sí, no descarta ir a jugar a suelo tico.

En Honduras solo sabe jugar en Motagua, pero un periodista le consultó que posibilidades hay de jugar en Olimpia, máximo rival de los Azules.

Algunos seguidores del Olimpia te quieren en su club ¿Irías a jugar al máximo rival de Motagua?

Olimpia conoce lo que piensa Droopy Gómez

“Yo soy muy respetuoso con la gente que me ofrece trabajo, como le decía respondiendo un poco a la parte de lo de Costa Rica (Alajuelense). Hoy soy un agradecido con Motagua y mientras ellos quieran que yo esté acá serán mi prioridad, después esto es fútbol, no se pueden cumplir los objetivos y el club puede tomar decisiones”.

Y cerró: “Estoy feliz en Motagua y en Honduras. Uno apunta a seguir acá, ya después lo que no depende de mí no lo puedo manejar y siempre agradecido con la gente de Olimpia que ha querido contar conmigo, pero hoy me debo a Motagua”.

Con esto, el argentino, que tiene contrato hasta diciembre de 2026, por lo que si lo quieren en el mercado de enero, deben pagar su cláusula. Gómez llegó a Honduras en 2024.

