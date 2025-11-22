Otro jugador de Honduras se retira de la selección y señala al culpable de no ir al Mundial 2026: “Tocados”

Edrick Menjívar y Andy Najar han marcado un precedente en la selección de Honduras tras anunciar su retiro luego del fracaso de no clasificar al Mundial 2026.

El golpe ha sido duro para un país que ha tenido la ilusión de verlos en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Actualmente cuenta con 33 años de edad, pero al siguiente proceso llegaría con 37 años, algo que hasta el mismo ve complicado.

ver también Honduras, cerca del Mundial 2026: la gran noticia que llega desde Panamá tras el fracaso de la Bicolor

¿Qué otro jugador de Honduras se retiró?

“Estamos tocados, estamos dolidos porque teníamos ese sueño, esa ilusión de poder clasificar al mundial. Por ahí, sabíamos que los mayores era prácticamente nuestra última eliminatoria, nuestra última oportunidad. Lastimosamente no se pudo lograr”, dijo Marcelo Santos jugador de Motagua.

“Entonces, nada, este tratar de levantar cabeza. Sabemos que va a ser difícil pasar este trabajo amargo, pero igual sabemos que también tenemos que ser fuertes en ese aspecto y tratar de levantarnos lo más rápido posible”.

Además, fue uno de los que dio declaraciones tras lo que pasó en Costa Rica y señaló a Reinaldo Rueda como culpable, ya que desde el cuerpo técnico no le informaron sobre lo que necesitaban para ir al Mundial.

ver también Jorge Luis Pinto señala al verdadero culpable de por qué Costa Rica y Honduras están fuera del Mundial 2026

“Falta de comunicación, no nos dijeron cómo iban las otras selecciones. No nos dijeron que ocupábamos un gol”, aseguró Santos.

Publicidad

Publicidad

Estas palabras llegan porque Edrick Menjívar se dedicó a perder tiempo cuando el boleto a la Copa del Mundo siempre estuvo a un gol.

Marcelo Santos señaló a Rueda y su cuerpo técnico como los culpables. Foto: El Once HN.