Golpe bajo a El Salvador: Panamá recibe una inesperada notificación de Concacaf por clasificarse al Mundial 2026

Panamá disfruta de haber cumplido su sueño. Aficionados, futbolistas y cuerpo técnico celebran por igual la clasificación al Mundial 2026. Nadie deja de sonreír tras obtener el boleto directo hacia la venidera cita máxima.

El panorama en El Salvador es totalmente distinto. La crisis institucional pareció profundizarse con la temprana eliminación del proceso. Después del golpe que sufrieron con la goleada en la jornada de cierre, solamente llovieron críticas.

Una vez concretados los resultados pertinentes, la Concacaf sentenció la suerte de La Selecta con una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram. La misma sirvió para enaltecer el logro del equipo canalero en el cierre de este 2025.

Panamá recibió un reconocimiento de Concacaf que golpea duro a El Salvador

“Sangre fría”, posteó Concacaf en su perfil oficial, junto con la ejecución de aquel penal que le dio el 2-0 parcial a los dirigidos por Thomas Christiansen. El envión anímico ayudaba a que cierren ese primer tiempo de la mejor manera posible.

En el video se ve la caminata final de Erick Davis, el momento en el cual aminora su marcha y cómo levanta la cabeza para ver la ubicación del arquero rival. Así fue que pudo cruzar su zurdazo y convertir el gol con el que deliró todo Panamá.

Guatemala quedó tercera, por detrás del líder canalero que clasificó a la máxima cita y del escolta Surinam que se apuntó al repechaje intercontinental. En tanto, sin chances de acceder a nada, El Salvador le puso cierre a este mismo cuarteto.

