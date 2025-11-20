Es tendencia:
Batacazo a Motagua: el impensado equipo que quiere fichar a Agustín Auzmendi para evitar su regreso a Honduras

Todo ha dado un giro inesperado con el regreso de Agustín Auzmendi a Motagua. Salió la oferta menos esperada.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

A Agustín Auzmendi le comienzan a salir "novias" de todos lados.
Motagua tiene en carpeta fichar a Agustín Auzmendi tras el descenso que sufrió con el Godoy Cruz de Argentina. “El Pistolero” tiene contrato hasta 2027 y todo dependará de la decisión que tiene “El Tomba”.

Auzmendi no solo tiene ese interés también se hablan de Alajuelense, Saprissa, Olimpia, FAS de El Salvador y Barcelona de Ecuador. Ahora se ha sumado un equipo de la Liga MX.

¿Qué equipo de México busca a Agustín Auzmendi para que no regrese a Honduras?

“Atlético San Luis preguntó condiciones por Agustín Auzmendi. El delantero de 28 años fue el goleador de Godoy Cruz en el torneo clausura. Tiene contrato hasta Diciembre 2027”, informó el periodista argentino Germán García Grova de TyC Sports.

Esto sería un batacazo claro para Motagua, ya que sueña con el regreso tras que sus delanteros actuales no le están rindiendo desde su salida.

El Ciclón sabe que el regreso de Auzmendi es complicado por que tiene contrato, pero puede intentar un préstamo.

Olimpia también va a apretar fuerte, ya que dentro del club creen que los ciclos de Jerry Bengtson y Yustin Arboleda ya terminó.

