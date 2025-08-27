Eliminó a Saprissa en su propia casa y despierta la furia de todo Olimpia con solo cinco palabras

Motagua llegó a Costa Rica para cumplir su objetivo y de la mano de Javier López clasificaron a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El partido quedó 0-0 y con ese empate clasificaron como primeros de grupos, invictos y con ganas de seguir avanzando en el torneo.

ver también “Es el responsable”: Javier López impacta a todo Motagua con la frase que nadie se atreve a decir tras echar a Saprissa

John Kleber Oliveira, reciente fichaje del Azul Profundo, debutó ante Saprissa luego de dejar al Antigua de Guatemala.

Publicidad

Publicidad

El brasileño habló tras la clasificación en Tibás y con tan solo cinco palabras despierta la furia de todo Olimpia, eterno rival de Motagua.

Primero comenzó hablando del duelo ante Saprissa: “Era un partido difícil, sabemos que Saprissa es un equipo grande y más jugando en la cancha de ellos, pero nosotros sabíamos que podíamos jugar con el resultado en la cancha, con un 0-0 estábamos clasificados. Nos tocó marcar y lo hicimos bien”.

Publicidad

Contó como se dio su llegada a Motagua y aquí fue donde resaltó que el Ciclón es el más grande de Honduras.

Publicidad

“Motagua es el más grande”

“Cuando Motagua me habló yo no lo pensé, sabía que era un grande de Honduras, sino el más grande y no lo pensé. Estaba en Guatemala, soy agradecido, pero tenía que ir a Motagua, las cosas solo están empezando”, aseguró.

Publicidad

Sobre si salió lesionado, respondió: “No, tuve una lesión en pretemporada, jugó cinco partidos en Guatemala, sabía que podía pasar por la intensidad, pero todo normal”.

ver también Motagua recibe una enorme suma: se confirma el monto en dólares que cobrarán tras eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana

Ahora le toca descansar y preparar el debut en la Liga Nacional de Honduras, Motagua recibe a Real España el domingo en el estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad