Giro inesperado en Motagua: recién llegó al club como gran fichaje y fue dado de baja por este motivo

Motagua trabaja a todo vapor antes del cierre del mercado de fichajes y ha anunciado la baja de un recién llegado al club.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua lo dio de baja para el Apertura 2024, solo disputó cuatro partidos.
Javier López ha llegado a Motagua para revolucionar todo y ha comenzado a tomar decisiones que nadie esperaba en el Ciclón.

En un comunicado oficial, el conjunto azul confirmó la baja de un jugador que recién había fichado por Motagua para el Apertura 2025.

Comunicado oficial de Motagua anunciando la nueva baja

El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, el futbolista colombiano Wilmar Jordán Gil, ha dejado de formar parte de nuestra institución.

Agradecemos profundamente su entrega, compromiso y pasión por estos colores durante el corto tiempo que defendió nuestro equipo, tanto dentro como fuera de la cancha.

Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales.

Wilmar Jordán solo pudo disputar cinco partidos, dos de pretemporada Piratas (marcó gol), Olimpia; uno de Liga Nacional ante Génesis Policía y dos en Copa Centroamericana ante Verdes y Cartaginés.

La razón de la salida del colombiano es sencilla, no cuenta para Javier López, el técnico busca otro perfil de delantero.

Recordemos que Jordán fue traído bajo la gestión de Diego Vázquez. Otro detalle es que en los pocos minutos que jugó no convenció a la afición.

La estadía del colombiano en Motagua solo duró 2 meses y 8 días… ¡Han comenzado los cambios de verdad en Motagu

