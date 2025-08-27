Es tendencia:
UEFA da a Luis Palma la notificación que impacta a toda Honduras en la Champions League

Luis Palma estaba tranquilo en el Lech Poznan, pero recibió una notificación que no esperaba de UEFA en la Champions League.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Luis Palma recibió una notificación de UEFA.

Luis Palma se prepara para enfrentar el duelo de vuelta de los playoff de la Europa League ante el Genk de Bélgica.

La ida la perdieron 1-5 y el Lech Poznan de Polonia está prácticamente fue de competición, pero va a estar en la Conference League.

A todo esto, antes de enfrentar el partido, Luis Palma recibió una notificación del Celtic, que no sucedió durante las temporadas que estuvo.

¿Qué notificación le dio UEFA a Luis Palma?

Kaira Almaty, un equipo de Kazajistan y que se encuentra ubicado a solo 200Kms de China, ha eliminado al Celtic y se han clasificado a la UEFA Champions League.

En los últimos años el Celtic se ha malacostumbrado a acceder a Champions directamente. Este año que había que pasar una previa, con un rival muy asequible, ha quedado fuera merecidamente.

La plantilla es muy corta y los refuerzos para nada cubren las bajas. Año difícil para los Bhoys que decidieron enviar a Luis Palma a préstamo al Lech Poznan.

Los penales fueron que decidieron la sentencia del Celtic que junto a Manchester United, Milan, Lazio, Roma, Sevilla, Leipzig y Stuttgart. Les tocará jugar Europa League

Palma Oseguera va a jugar Conference League, torneo que ya disputó con AEK de Atenas en sus inicios en el fútbol de Europa.

Celtic quedó fuera de la Champions League.

