Luis Palma se prepara para enfrentar el duelo de vuelta de los playoff de la Europa League ante el Genk de Bélgica.

La ida la perdieron 1-5 y el Lech Poznan de Polonia está prácticamente fue de competición, pero va a estar en la Conference League.

A todo esto, antes de enfrentar el partido, Luis Palma recibió una notificación del Celtic, que no sucedió durante las temporadas que estuvo.

¿Qué notificación le dio UEFA a Luis Palma?

Kaira Almaty, un equipo de Kazajistan y que se encuentra ubicado a solo 200Kms de China, ha eliminado al Celtic y se han clasificado a la UEFA Champions League.

En los últimos años el Celtic se ha malacostumbrado a acceder a Champions directamente. Este año que había que pasar una previa, con un rival muy asequible, ha quedado fuera merecidamente.

La plantilla es muy corta y los refuerzos para nada cubren las bajas. Año difícil para los Bhoys que decidieron enviar a Luis Palma a préstamo al Lech Poznan.

Los penales fueron que decidieron la sentencia del Celtic que junto a Manchester United, Milan, Lazio, Roma, Sevilla, Leipzig y Stuttgart. Les tocará jugar Europa League

Palma Oseguera va a jugar Conference League, torneo que ya disputó con AEK de Atenas en sus inicios en el fútbol de Europa.

Celtic quedó fuera de la Champions League.

