Copa Centroamericana

Alajuelense vs. Xelajú: ¿A qué hora juegan y cómo ver la final de ida de la Copa Centroamericana 2025?

Alajuelense vs. Xelajú: toda la información sobre la final de ida de la Copa Centroamericana 2025

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Alajuelense vs. Xelajú – Final Copa Centroamericana
© AlajuelenseAlajuelense vs. Xelajú – Final Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú ya están listos y se verán las caras en la ida de la gran final de la Copa Centroamericana 2025, una serie que promete intensidad y mucha emoción. 

Ambos equipos llegan con méritos propios tras superar etapas exigentes, y ahora pelearán por coronarse como el nuevo campeón regional. Será un duelo entre dos estilos distintos, pero con la misma ambición de levantar el título.

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Xelajú? Final de ida de la Copa Centroamericana 2025

El partido de ida entre Alajuelense y Xelajú por la final de ida de la Copa Centroamericana 2025 se disputará el miércoles 26 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alajuelense vs. Xelajú? Final de ida de la Copa Centroamericana 2025

La transmisión de ambos partidos de la final se podrá disfrutar a través de Disney + y ESPN en la región centroamericana.

Alajuelense vs. Xelajú – Final Copa Centroamericana 2025
Alajuelense vs. Xelajú: ¿Quién será el árbitro? Final de ida de la Copa Centroamericana 2025

El mexicano Fernando Hernández fue designado como el árbitro principal para el duelo de ida entre Alajuelense y Xelajú en la final de la Copa Centroamericana 2025.

¿Cómo llega Alajuelense?  Final de ida de la Copa Centroamericana 2025

El bicampeón Alajuelense logró su boleto a la final después de dejar en el camino al Olimpia de Honduras, imponiéndose 3-0 en los penales tras un intenso 2-2 en el global de las semifinales. 

Los manudos habían iniciado el torneo con fuerza en el Grupo A, donde avanzaron a cuartos con un registro sólido de tres triunfos y una sola derrota. Su desempeño en la fase inicial los perfiló como uno de los favoritos desde temprano.

Imagen
Liga Deportiva Alajuelense
Después en los cuartos de final, Alajuelense volvió a superar a un rival hondureño, esta vez al Motagua, avanzando gracias al valor de los goles de visita tras otro 2-2 global.

Dicho resultado les abrió el camino para el reencuentro con Olimpia, un duelo que terminó marcando su regreso a la final regional. Con carácter y experiencia, los rojinegros demostraron por qué siguen siendo protagonistas en la Copa Centroamericana.

¿Cómo llega Xelajú?  Final de ida de la Copa Centroamericana 2025

Xelajú aseguró su boleto a la gran final después de superar al Real España en una dramática serie que terminó 2-2 en el global y se definió 2-1 desde el punto de penal. 

En apenas su segunda participación en la Copa Centroamericana, el equipo guatemalteco mostró solidez desde la fase de grupos. Allí avanzó como líder del Grupo D con un balance de tres triunfos y solo una derrota.

Imagen
Xelajú – Copa Centroamericana

Luego en los cuartos de final, Xelajú volvió a demostrar carácter al dejar en el camino al Sporting San Miguelito de Panamá con un cerrado 3-2 en el marcador global.

Dicha serie intensa preparó el terreno para su emocionante clasificación en semifinales. Con ese impulso, el club llega a la final con la confianza de haber superado desafíos exigentes en cada ronda.

