Exclusiva: Salvatore Simeone, director deportivo del Inter Bogotá, revela de qué países buscan a Dereck Moncada

Salvatore Simeone se ha convertido en una pieza clave en la conformación del plantel del Internacional de Bogotá, donde milita actualmente el hondureño Dereck Moncada, quien está causando sensación en Colombia.

A sus 33 años, Simeone nació en Venezuela, pero también cuenta con pasaporte italiano que le ha permitido abrir oportunidades en el mercado europeo. Además, su apellido futbolero, aunque no, no tiene nada que ver con el entrenador del Atlético de Madrid.

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Anteriormente fue scouting del Leeds United de Inglaterra, país donde se obtuvo su formación del mundo del fútbol y también fue director deportivo del Carabobo FC de Venezuela con el que se coronó campeón en 2025.

Salvatore Simeone dialogó en EXCLUSIVA con Fútbol Centroamérica y reveló detalles sobre la carrera de Dereck Moncada que con 18 años de edad da pistas de un futuro en la élite.

La entrevista con Salvatore Simeone

Cuéntenos, Salvatore, ¿cómo vive en la actualidad el equipo líder absoluto de la Primera División de Colombia, que también está mostrando un buen fútbol de la mano de Ricardo Valiño al frente de este combinado?

La verdad es que estamos muy satisfechos con el rendimiento inmediato que ha tenido el grupo, porque prácticamente conformamos una nueva plantilla para este semestre. Los resultados que estamos consiguiendo y el fútbol demostrado han sido una gran satisfacción para esta gestión.

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Dereck llegó al equipo sabiendo la importancia que tenía en su país, pero vino a formar parte de la plantilla y a aportar su granito de arena. Con el paso del tiempo, ha superado nuestras expectativas y las del grupo.

Más allá de los goles o el rendimiento deportivo, siempre me ha gustado resaltar su mentalidad. De verdad, tiene todo para llegar a ser un jugador de élite. Está muy bien formado, no solo en su manera de expresarse, sino también en cómo aborda el día a día. Es muy maduro para su edad.

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Obviamente, debido a su rendimiento, el ruido externo ha sido mucho, pero tanto él como su familia han sabido manejarlo. Nosotros aquí también le damos un trato cercano, ya que sigue siendo un chico de 18 años, y debe disfrutar de su presente y su fútbol. Creo que va por un muy buen camino.

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Salvatore Simeone fue uno de los artífice principales para llevar a Dereck Moncada al Inter de Bogotá.

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Derek Moncada llega al Internacional de Bogotá luego de una negociación con el Necaxa, que es dueño de su ficha. ¿Compitieron con otros clubes para ficharlo o fueron los primeros interesados?

Sí, hubo interés por parte de varios clubes, especialmente de la MLS. Tiene sentido porque es un perfil que encajaría muy bien allá. Nos reunimos con él y su familia, le presentamos el proyecto y creo que lo que les atrajo fue la posibilidad de darle un espacio más protagónico, un reto mayor viniendo de una liga y contexto diferente. Fue algo que les pareció atractivo.

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Pocos clubes hubieran asumido el riesgo de darle la oportunidad a un chico tan joven, pero nosotros hicimos un trabajo de scouting exhaustivo en un tiempo muy corto, ya que su llegada no formaba parte de nuestra planificación inicial. Fue una oportunidad de mercado.

Tanto el profe Valiño como nosotros, en la dirección deportiva, vimos que, por el modelo de juego y la tipología de la liga colombiana, podía ser un refuerzo importante, no solo para acompañar, sino para sumar.

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¿Quién recomienda a Dereck Moncada al Inter de Bogotá?

Precisamente a eso iba, Salvatore. ¿Quién les hizo la primera recomendación sobre Derek Moncada? ¿Cómo se dio el proceso de scouting, considerando su experiencia en Inglaterra?

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La dirección deportiva de Necaxa fue la primera en ver al jugador en vivo y hacernos la recomendación. Sabían que no podían introducirlo directamente en México, así que nos pasaron su perfil. Lo revisamos, dimos el visto bueno y, a partir de ahí, comenzamos el acercamiento con el jugador, su familia y el planteamiento del proyecto. Una vez que la negociación estuvo más avanzada, nos sentamos con Derek y su entorno, y el proceso fue muy sencillo.

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¿Qué fue lo primero que vieron en Derek Moncada, Salvatore?

Lo que más nos sorprendió fue su capacidad técnica, ya que se nota que ha trabajado mucho de manera individual. Muchos jugadores latinoamericanos tienen un talento innato, pero necesitan más trabajo de perfeccionamiento, y en el caso de Derek, ya tiene una base técnica sólida. Es muy bueno con ambos perfiles, entiende su juego dentro del campo, y lo que estamos trabajando con él es mejorar su entendimiento del juego colectivo y posicional. Ahí es donde esperamos ver su salto de calidad.

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¿Tienen ya identificado a otro hondureño con las mismas características que Derek Moncada?

Por el momento, no hay un nombre específico, pero Derek rompió una barrera importante para nosotros. Ahora estamos enfocados en escautear más profundamente en Honduras como un mercado potencial para Colombia. Ya había trabajado en este mercado antes, pero ahora, con un caso real y tangible como el de Derek, nos permite romper barreras y mirar más allá del pasaporte. Creo que hay mucho talento en Honduras.

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Luego de que Derek Moncada llegó al fútbol colombiano, surgieron algunos rumores sobre ofertas de otros clubes, incluso de Brasil. ¿Qué tan ciertas son esas ofertas?

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Actualmente, no hay ofertas formales. Hay mucho interés de diferentes clubes de diferentes ligas y niveles, pero nosotros estamos enfocados en su rendimiento. Es muy prematuro negociar por un jugador que, a pesar de su buen rendimiento, aún no ha alcanzado la mitad del campeonato. Aún queda mucho por disputar y Derek seguirá creciendo dentro de la competición. Las ofertas, por ahora, no nos preocupan, porque creemos que su techo sigue siendo muy alto.

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Dereck Moncada es el máximo anotador del Inter de Bogotá. Lleva 5 goles y es buscado por diferentes países.

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¿Pueden revelar los países de los equipos interesados en Derek?

Por respeto al proceso, no hemos recibido ofertas directas de los clubes, pero ha habido sondeos desde Inglaterra, México y otros países. El margen de interés es amplio, pero, como mencioné, es muy temprano para entrar en negociaciones.