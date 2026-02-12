Toda Honduras debe escuchar el mensaje que lanzó Simeone en el Inter Bogotá sobre Dereck Moncada

Dereck Moncada está siendo uno de los mejores legionarios de Honduras del momento. El catracho ha marcado cuatro goles desde su llegada a Colombia y tiene muy contento al Inter de Bogotá.

Sus buenas actuaciones han llamado la atención de equipos de la Liga de Brasil, aunque su ficha pertene directamente al Necaxa de México.

Salvatore Simeone, director deportivo del Inter, habló para Win Sports sobre cómo se dio el fichaje de Dereck y a pesar de que tuvo mucho que ver no se dio todos los créditos

“Al final es un trabajo en grupo, no quiero tomar el crédito de esto, porque nosotros una ventaja que tenemos dentro del grupo inversor. En este caso hicimos el trabajo de la mano con Necaxa, ellos nos comentaron de la posibilidad de adquir a Dereck, luego nosotros procedimos a hacer un análisis del jugador, de la realidad, de la métricas para adaptarse al modelo del entrenador y cómo podía calar en el contexto colombiano”.

Simeone asegura que Moncada fue una gran apuesta, ya que con 18 años llegó a una liga donde es raro que fichen un talento de estos.

“La virtud más grande que tomamos nosotros en este caso fue asumir el riesto de poder traer un chico de 18 años en una liga que tiene una media de edad de casi rondando los 30. Como bien ustedes lo dijeron si lo traíamos el semestre pasado creo que dificilmente tuviera el mismo rendimiento porque es producto de un colectivo importante. Entonces por eso no quiero tomar el crédito porque no me compete, es trajo de grupo”.

Destacó de igual forma la virtud de Dereck y aquí es donde Honduras debe escuchar atenta al jugador que se está formando. Simeone confirma que Moncada, a pesar de su edad tiene muy bien acomodada la cabeza.

“Tuvimos una reunión con Dereck, su entorno familiar, su agente y expusimo el proyecto con la visión que teníamos a corto y largo plazo con él. Antes de que marcara la diferencia en el torneo, ya había interés de ligas muy imporantes, porque lo mejor que tiene Dereck es la cabeza. Es un chico que está muy bien acomodado, muy bien formado, en su tiempo libre estudia y trabaja de forma individual. La verdad es que tiene un techo muy alto y sobretodo tengo la expectativa de que lo alcance porque está muy enfocado y todo este ruido reciente no le ha afectado”.

El Inter de Bogotá ganó su último partido ante Deportivo Cali (3-2), el ex Olimpia tuvo participación, pero no pudo anotar. Eso sí, el club del hondureño va líder de la Liga de Colombia con 13 puntos.

