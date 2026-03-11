Alajuelense no lo esperaba: Alejandro Bran marcó un golazo a LAFC y esto sucedió con Honduras en la Concachampions

Los Ángeles FC fue sorprendido por Alajuelense. El equipo de la MLS, que venía de humillar a Real España, se encontró con la resistencia del tricampeón de la Copa Centroamericana y ahora debe ir a ganar o empatar por más de un gol para avanzar en la Concachampions 2026.

Durante el 1-1 de la ida, en el golazo que marcó Alejandro Bran, ocurrió una curiosidad que llamó la atención en Honduras.

¿Qué tiene que ver Honduras en un partido de Alajuelense?

La bandera catracha apareció mientras los manudos celebraban el tanto de su jugador. La diana fue de gran factura, ya que Bran prendió la pelota de aire desde fuera del área y se la coló a Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia.

Cuando Bran festejaba con sus compañeros de Alajuelense, la cámara de ESPN enfocó a Sergi Palencia y justo detrás de él estaba un aficionado hondureño de Los Ángeles que portaba el máximo símbolo del país.

Ni en eso puede Honduras quedarse fuera, ya que el fanático apoyaba al cuadro local, que al final terminó rescatando el 1-1, lo que lo obliga a sacar un resultado positivo en la vuelta la próxima semana.

Recordemos que Real España visitó el BMO Field y perdió 1-0, un resultado decoroso, ya que la ida terminó 1-6, un escándalo del que toda Concacaf habló.

