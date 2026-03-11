Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Alajuelense no lo esperaba: Alejandro Bran marcó un golazo a LAFC y esto sucedió con Honduras en la Concachampions

Alajuelense sacó un valioso empate a uno en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 ante LAFC.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Alejandro Bran marcó un golazo en el empate 1-1 de Alajuelense sobre LAFC.
Alejandro Bran marcó un golazo en el empate 1-1 de Alajuelense sobre LAFC.

Los Ángeles FC fue sorprendido por Alajuelense. El equipo de la MLS, que venía de humillar a Real España, se encontró con la resistencia del tricampeón de la Copa Centroamericana y ahora debe ir a ganar o empatar por más de un gol para avanzar en la Concachampions 2026.

Durante el 1-1 de la ida, en el golazo que marcó Alejandro Bran, ocurrió una curiosidad que llamó la atención en Honduras.

“Paso a los jóvenes”: anuncia su retiro oficial de la Selección de Honduras y se lo deja claro a José Francisco Molina

ver también

“Paso a los jóvenes”: anuncia su retiro oficial de la Selección de Honduras y se lo deja claro a José Francisco Molina

¿Qué tiene que ver Honduras en un partido de Alajuelense?

La bandera catracha apareció mientras los manudos celebraban el tanto de su jugador. La diana fue de gran factura, ya que Bran prendió la pelota de aire desde fuera del área y se la coló a Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia.

Cuando Bran festejaba con sus compañeros de Alajuelense, la cámara de ESPN enfocó a Sergi Palencia y justo detrás de él estaba un aficionado hondureño de Los Ángeles que portaba el máximo símbolo del país.

Ni en eso puede Honduras quedarse fuera, ya que el fanático apoyaba al cuadro local, que al final terminó rescatando el 1-1, lo que lo obliga a sacar un resultado positivo en la vuelta la próxima semana.

Publicidad
Jugó en Saprissa, rechaza ser convocado por José Francisco Molina y sorprende a Honduras

ver también

Jugó en Saprissa, rechaza ser convocado por José Francisco Molina y sorprende a Honduras

Recordemos que Real España visitó el BMO Field y perdió 1-0, un resultado decoroso, ya que la ida terminó 1-6, un escándalo del que toda Concacaf habló.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Clasificación en peligro: Concacaf hace oficial la advertencia que podría dejar a Alajuelense fuera
Liga Deportiva Alajuelense

Clasificación en peligro: Concacaf hace oficial la advertencia que podría dejar a Alajuelense fuera

Alajuelense recibe la notificación más celebrada tras el partido contra LAFC
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense recibe la notificación más celebrada tras el partido contra LAFC

¿Qué resultados necesita Alajuelense para eliminar a LAFC?
Liga Deportiva Alajuelense

¿Qué resultados necesita Alajuelense para eliminar a LAFC?

Presidente de Águila acusa a Sebastián Julio de cometer este grave delito y fugarse del país
El Salvador

Presidente de Águila acusa a Sebastián Julio de cometer este grave delito y fugarse del país

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo