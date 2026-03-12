Desde el Barcelona confirman la noticia que pocos se atreven a decir de Dereck Moncada: “Me gusta”

La rápida irrupción de Dereck Moncada en el fútbol colombiano ha llamado la atención de varios clubes de Sudamérica. En su momento se informó sobre el interés de Brasil, y ahora aparece el Barcelona Sporting Club de Ecuador.

Los cinco goles que ha marcado, junto al buen juego defensivo que exhibe tanto por banda como por el centro del campo, sumado a su gran velocidad, lo convierten en un jugador valorado para una futura transferencia.

Lo que nadie se había atrevido a hacer hasta ahora era mostrar un interés público por el hondureño de 18 años, hasta que llegó el secretario técnico del Barcelona SC.

Barcelona SC interesado en Dereck Moncada

Andrés Altamar, en una entrevista, lo confirmó y afirmó que Dereck, junto a otro jugador, es uno de los que más le gusta de la Liga colombiana.

“Los jugadores que más me gustan del fútbol colombiano son: Dereck Moncada, Halam Loboa y Juan Manuel Rengifo”, Andrés Altamar, secretario técnico de Barcelona SC de Ecuador.

De Dereck Moncada se ha hablado mucho en el mercado de fichajes; su rápida explosión tras salir de Olimpia lo ha puesto en la mira de clubes de mayor calibre.

Por ahora, la idea es que se mantenga en el Inter de Bogotá hasta diciembre, pero tanto el club cafetero como Necaxa saben que desde Europa u otro país pueden llegar con una jugosa oferta.

