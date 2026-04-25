Dereck Moncada rompe el mercado de fichajes, se va a Europa y así lo anunciaron: “La compra más cara de la historia”

Honduras despiertó con una noticia que marca un antes y un después para su fútbol. En una operación sin precedentes, el joven talento catracho Dereck Moncada ha sido transferido al Lugano de Suiza, convirtiéndose en la compra más costosa en toda la trayectoria del equipo europeo.

La noticia, revelada en exclusiva por el periodista César Luis Merlo, confirma el ascenso del extremo hondureño, quien apenas tiene 18 años y ya está rompiendo récords camino al Viejo Continente.

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El camino de Moncada ha sido veloz. Tras brillar con el Inter Bogotá (equipo que pertenece a Necaxa y su grupo inversor), el futbolista despertó el interés inmediato del club suizo. Según la información de Merlo para Súper Deportivo, la negociación ya es un hecho.

Es el desembolso más grande de dinero que el Lugano ha hecho por un jugador en su historia. Moncada firmará un vínculo por cinco años. Actualmente, los clubes están finalizando el intercambio de documentos para oficializar el traspaso.

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Lo sorprendente es que hace apenas unos meses, en enero de este año, Moncada todavía pertenecía al Olimpia de Honduras. El Inter Bogotá puso el ojo en él, lo compró al club albo y, tras un paso destacado en Colombia bajo la estructura del Necaxa, hoy lo coloca en la élite del fútbol europeo.

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“Esta operación no solo beneficia al jugador, sino que pone el nombre de Honduras en lo más alto del mercado internacional por las cifras récord que se manejan”.

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Con este movimiento, el fútbol hondureño suma una nueva esperanza en una liga competitiva, demostrando que el talento nacional sigue siendo un producto de exportación de primer nivel.