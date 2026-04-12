12 millones por Dereck Moncada: la noticia que impacta a Honduras sobre su futuro fichaje

Aunque no ha marcado en los últimos partidos, sus cinco goles y una asistencia que hizo Dereck Moncada le otorgan crédito para seguir siendo mencionado en diversos medios.

El Inter de Bogotá está satisfecho con su rendimiento, y Necaxa, dueño de su ficha, también lo ve con buenos ojos. Sin embargo, podría ser que no se dirija a México y dé el gran salto a Europa.

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Desde Inglaterra han mostrado interés en fichar a Moncada. Incluso, representantes del Wolves de la Premier League estuvieron presentes en el empate 2-2 de Honduras contra Perú.

Dereck Moncada un fichaje que puede costar 12 millones

Lo que sorprendió en Honduras fue la alta valoración que se le da a Moncada en Sudamérica. CIES Football Observatory elaboró un ranking donde coloca al catracho por encima de jugadores de otros países de la región, exceptuando a Brasil y Argentina.

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El valor que le asignan a Dereck es de 12 millones de euros, un precio que beneficiaría considerablemente al Necaxa en una futura venta. Actualmente, su valor es de 4 millones, según Transfermarkt.

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Moncada sigue brillando con luz propia en Colombia, y a sus 18 años no solo es una de las grandes promesas de Honduras, sino también de Concacaf.

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Resumen

Dereck Moncada ha atravesado una mala racha en el Inter de Bogotá, pero sigue siendo bien valorado.

CIES Football Observatory lo coloca por encima de jugadores de otros países de la región, excluyendo a Brasil y Argentina.

lo coloca por encima de jugadores de otros países de la región, excluyendo a Brasil y Argentina. El valor de Moncada es de 12 millones de euros, un precio que le sería muy favorable al Necaxa en una futura venta.