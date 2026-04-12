12 millones por Dereck Moncada: la noticia que impacta a Honduras sobre su futuro fichaje

Aunque no ha marcado en los últimos partidos, sus cinco goles y una asistencia que hizo Dereck Moncada le otorgan crédito para seguir siendo mencionado en diversos medios.
El Inter de Bogotá está satisfecho con su rendimiento, y Necaxa, dueño de su ficha, también lo ve con buenos ojos. Sin embargo, podría ser que no se dirija a México y dé el gran salto a Europa.
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Desde Inglaterra han mostrado interés en fichar a Moncada. Incluso, representantes del Wolves de la Premier League estuvieron presentes en el empate 2-2 de Honduras contra Perú.
Dereck Moncada un fichaje que puede costar 12 millones
Lo que sorprendió en Honduras fue la alta valoración que se le da a Moncada en Sudamérica. CIES Football Observatory elaboró un ranking donde coloca al catracho por encima de jugadores de otros países de la región, exceptuando a Brasil y Argentina.
El valor que le asignan a Dereck es de 12 millones de euros, un precio que beneficiaría considerablemente al Necaxa en una futura venta. Actualmente, su valor es de 4 millones, según Transfermarkt.
Moncada sigue brillando con luz propia en Colombia, y a sus 18 años no solo es una de las grandes promesas de Honduras, sino también de Concacaf.
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Resumen
- Dereck Moncada ha atravesado una mala racha en el Inter de Bogotá, pero sigue siendo bien valorado.
- CIES Football Observatory lo coloca por encima de jugadores de otros países de la región, excluyendo a Brasil y Argentina.
- El valor de Moncada es de 12 millones de euros, un precio que le sería muy favorable al Necaxa en una futura venta.