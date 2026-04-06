“Es el secreto”: técnico del Inter de Bogotá hace confesión sobre Dereck Moncada e involucra a Cristiano Ronaldo

Dereck Moncada explotó de forma inmediata desde su llegada al Inter de Bogotá, en Colombia. El hondureño, con sus 5 goles y una asistencia hasta el momento, ha dado de qué hablar.

Su entrenador, Ricardo Valiño, ha sido clave para la rápida adaptación. El técnico, en una reciente entrevista con el diario Diez, confesó que le gusta usar a Moncada más por el centro, detrás del delantero, pero que no lo descarta jugando en la banda.

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“Es una pieza muy importante, ha causado sorpresa en el fútbol colombiano porque, más allá de su juventud, es un muchacho que tiene muchos recursos: tiene pegada de media distancia, juego aéreo, es muy potente, y a mí, en lo personal, lo que más me sorprendió es lo profesional que es a su corta edad”, fueron algunas de sus palabras.

Luego le consultaron sobre la causa del éxito que está teniendo Dereck Moncada, y dejó claro que la clave es la cabeza que tiene y su disciplina.

“Primero, el talento que tiene; y segundo, que a los 18 años es un gran profesional. Es el primero en llegar al entrenamiento, comenzamos a las 10:00 am y él llega a las 8:00 am. Es el que se queda haciendo los trabajos específicos de delantero, está estudiando inglés. Parece mentira lo que estoy diciendo, porque son cosas íntimas, pero es que habla de un gran profesional. Es el secreto del éxito: el trabajo, no hay otro. Si hay talento, hay que agregarle esfuerzo y sacrificio, y eso es el día a día”, dijo Valiño.

Dereck Moncada trabaja como Cristiano Ronaldo

En la charla también le preguntaron si Dereck seguía la misma rutina de Cristiano Ronaldo, quien es conocido por ser el primero en llegar y el último en irse.

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“Es que es el secreto del éxito: es el trabajo. No hay otra. Al talento hay que agregarle esfuerzo, sacrificio y eso es el día a día. Y Dereck Moncada tiene el talento. En cuanto a Colombia, eso llama mucho la atención: muchos se han encariñado rápido con él. No solo los aficionados del Inter, sino también los de otros equipos del país. Es muy reconocido por la prensa aquí en Colombia”, señaló.

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Dereck Moncada ya se ha convertido en una pieza importante tanto en el Inter de Bogotá como en la Selección de Honduras. Cabe recordar que solo tiene 18 años.