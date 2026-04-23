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Dereck Moncada porta nueva camisa que pone muy contenta a Honduras de cara al futuro

La camisa que ha portado Dereck Moncada ha despertado la alegría de Honduras, ya que es el salto que todos esperan.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada solo puede estar un torneo en Colombia y dar el gran salto.
Dereck Moncada solo puede estar un torneo en Colombia y dar el gran salto.

Lo que comenzó como un rumor de mercado ha escalado a una auténtica campaña digital. Dereck Moncada, la joven promesa del fútbol hondureño, se ha convertido en el objeto de deseo de la afición del Wrexham AFC, el histórico club galés propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney que busca su lugar en la élite del fútbol inglés.

La euforia ha llegado a niveles insospechados. En las últimas horas, se ha vuelto viral una supuesta confirmación del fichaje generada a través de ChatGPT. Los seguidores del club británico no solo piden su llegada, sino que ya “fantasean” con el anuncio oficial, utilizando herramientas de inteligencia artificial para visualizar a Moncada vistiendo la camiseta de los “Dragones Rojos”.

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Dereck Moncada puede jugar en la Premier League

El club, que actualmente pelea por ascender a la Premier League, se ha caracterizado por un scouting agresivo y mediático bajo su nueva administración. La llegada de un talento joven como Moncada, que juega para el Inter Bogotá, encajaría perfectamente en el proyecto de expansión global del equipo.

“Es el tipo de talento que necesitamos para dar el salto definitivo. Su velocidad y proyección son exactamente lo que el Wrexham busca para su futuro en la Premier”, comentan aficionados.

Moncada es considerado uno de los prospectos con mayor proyección en Centroamérica. La afición galesa ha tomado las redes para presionar por su contratación.

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A falta de una confirmación oficial por parte de los clubes, lo que es innegable es que el nombre de Dereck Moncada ya resuena con fuerza para el Wrexham.

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