Honduras

Thibaut Courtois pulveriza a José Francisco Molina y sorprende a toda Honduras tras lo que hizo con Real Madrid en la Champions League

El técnico de Honduras ha sido mencionado en la Champions League luego del 3-0 del Real Madrid al Manchester City.

José Rodas

José Rodas

José Francisco Molina fue destrozado por Courtois en la Champions League.
José Francisco Molina fue destrozado por Courtois en la Champions League.

Real Madrid venció 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. La noche fue para Federico Valverde, quien anotó un triplete que casi tiene sentenciada la eliminatoria.

El primer gol llegó gracias a una asistencia de Thibaut Courtois. El portero belga lanzó un pelotazo largo que fue aprovechado por el uruguayo, quien hizo el resto.

Fede provocó un grave error de O’Reilly, quien midió mal. El charrúa se hizo un autopase ante el portero, que retiró las manos, quizás por miedo a salir del área. Derrotado en el césped, vio cómo su rival empujaba el esférico a la red.

La asistencia de Courtois lo convirtió en el portero con más asistencias de la historia de la Champions League.

Courtois es el portero con más asistencias en la historia de la UEFA Champions League, acumulando un total de 3 asistencias.

El guardameta belga alcanzó esta cifra histórica al superar a José Francisco Molina y Oliver Kahn, quienes registraron 2 asistencias cada uno en la competición.

José Francisco Molina deja de ser el líder de asistencias en la Champions League

El técnico de la selección de Honduras ahora es segundo, y en su país se sorprenden, ya que probablemente no tenían esto en su radar.

  • Thibaut Courtois: 3 asistencias.
  • José Francisco Molina: 2 asistencias.
  • Oliver Kahn: 2 asistencias.
Molina había conseguido esas dos asistencias con el Atlético de Madrid y por mucho tiempo se mantuvo en el liderato.

Es importante notar que, aunque porteros como Ederson son reconocidos por su excelente juego con los pies y récords de asistencias en la Premier League (donde suma 6), el récord histórico absoluto en la Champions League pertenece actualmente a Courtois.

