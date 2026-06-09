¿Olimpia o Motagua? El Platense toma postura y define futuro de Erick Puerto

El delantero de 24 años es el jugador que más ha sonado en el mercado de fichajes. Desde "El Tiburón" dejaron clara su postura de cara a la siguiente temporada.

El mercado de fichajes se sigue moviendo en Honduras y Erick Puerto es el delantero que ha levantado el interés de Olimpia y Motagua; ambos clubes capitalinos han hecho público su interés por el jugador de Platense.

Pese a ese interés, desde “El Tiburón” ya tomaron postura y el presidente del club, Christian Andrés dejó claro que tiene como meta que el futbolista salga al extranjero, cerrando de momento, la posibilidad de que salga de su equipo para seguir en Honduras.

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En una entrevista para Diario Diez, Andrés admitió que han habido acercamientos de los leones y las águilas, eso sí, negó que hayan presentado una oferta formal para adquirir a Puerto.

“Conozco el interés que existe por Erick a partir de las entrevistas que he visto. Sin embargo, una oferta formal que consolide ese interés no ha existido. Es gratificante que equipos grandes se fijen en un jugador como Erick Puerto. Yo siempre he dicho algo: quiero que Erick salga al extranjero. Esa es mi meta”, aseguró Andrés.

Christian Andrés es el actual presidente de Platense. Foto: La Prensa.

Y amplió: “Quiero ser recordado como alguien que ayudó a que Platense volviera a exportar jugadores. Mi interés genuino es que los futbolistas tengan la oportunidad de crecer fuera del país. No tiene nada que ver con desmerecer el fútbol hondureño ni a los equipos grandes. Simplemente considero que lo mejor para Erick es vivir una experiencia internacional, aprender más, crecer profesional y personalmente”.

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Los posibles destinos

Andrés aseguró que a día de hoy, Puerto sigue siendo jugador de Platense y será hasta dentro d las próximas cuatro semanas cuando habrá una nueva actualización sobre el caso del jugador y la posibilidad de salir.

“Vamos a ver qué pasa. Hoy es jugador de Platense, que cambie mañana o pasado, ya es otra historia. La verdad que esta ventana de tiempo todavía existe. Yo estimaría que antes que finalice el Mundial, si se va a dar una salida on un cambio en el equipom debería darse en las próximas cuatro semanas”, indicó.

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Entre los destinos mencionados por el directivo aparecen Portugal, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos y México.