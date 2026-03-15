“Esto es Honduras”: Edrick Menjívar se queja y lanza contundente aviso a José Franciso Molina

Tras el triunfo de Olimpia 2-0 sobre el Génesis PN en La Paz, el portero Edrick Menjívar no se anduvo por las ramas para quejarse del estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz y el horario en el que se disputó el encuentro.

Menjívar lamentó que un partido de primera división se siga jugando en canchas de liga burocrática y a las 3:30 de la tarde en una temperatura complicada para los futbolistas en pleno verano.

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En ese sentido, Menjívar lamentó que el entrenador de laSelección de Honduras José Francisco Molina siga presenciando esa clase de espectáculos que no abonan a la mejora del fútbol hondureño.

“Seguramente el mismo mío, porque viene de un país desarrollado. Como dije, es difícil ver una intensidad alta, ver jugar al toque aquí, jugar tirando una pared aquí, son cosas que no se pueden. Y reitero, para mí no es apta una cancha de primera división. Ahora bienvenido, esta es la realidad, esto es Honduras. Vos sabés que queremos estar en Copas del Mundo, queremos competir al máximo y cuando mirás ese tipo de escenarios, este tipo de partidos, es difícil”, comenzó diciendo Menjívar.

Admitió que: “Es un fútbol muy pobre. Olimpia va a tocas las canchas y le da buena taquilla a todos los equipos, pero en Tegucigalpa la gente no está llegando. Entonces hay que empezar a ver soluciones. No sé si el Olimpia tiene que empezar a jugar un partido en Tegus, uno en San Pedro no sé, pero hay que empezar a buscar soluciones porque en definitiva la gente no va a los estadios. Aparte, yo no vendría aquí a las 3 de la tarde, con todo respeto a la gente, a sentarme abajo del sol a ver un partido”.

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Su retorno a la Selección de Honduras

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Por otro lado, el arquero del cuadro albo también se tomó el tiempo para referirse a su posible regreso a La H, decisión que aseguró, depende plenamente del cuerpo técnico.

Fiel a su estilo, Menjívar insistió que las críticas a él no le afectan; ya que se encuentra en un club en el que desde reservas le exigen dar lo mejor.

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“Como he dicho reiteradamente, no creo que tenga mucha espalda para las críticas. Crecí en un club de reserva donde te están criticando, te están exigiendo y todo eso. En verdad a mí no me afecta, nadie va a caerle bien a todo el mundo, eso es normal. Me retracté, como dije en una entrevista anterior, tal vez me precipité por la calentura, por todo lo que representó el momento”, aseguró.

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“Me equivoqué, pero tampoco es que me puse a disposición, ya depende del cuerpo ténico si me llaman o no. Tuve una reunión muy positiva con Francis Hernández, hablamos cosas de fútbol, él me explicó su punto de vista, yo le expliqué el mío y tampoco él me dijo que me iban a llamar, solo quedamos en que era una opción más para la Selección de Honduras”, cerró Menjívar.