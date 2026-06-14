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Suecia vs. Túnez EN VIVO: alineaciones confirmadas para el partido del Mundial 2026 -minuto a minuto

Europeos y africanos cierran la jornada 1 del grupo F en un partido que podría dejar al ganador con altas probabilidades de avanzar en el Mundial 2026.

ALINEACIÓN TÚNEZ

Portero: Mouhib Chamakh

Defensas: Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Yan Valery y Mohamed Amine Ben Hmida

Mediocampistas: Hannibal Mejbri, Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Anis Slimane

Delantero: Elias Saad

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ALINEACIÓN DE SUECIA

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EL ESCENARIO ESTÁ LISTO

El estadio Monterrey está listo para recibir a Suecia y Túnez. Foto: @svenskfotboll.

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO

Suecia y Túnez cierran la jornada 1 en el grupo F en el Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Alexander Isak y Ellyes Skhiri figuran como los jugadores más importantes en sus selecciones.
© ChatGPTAlexander Isak y Ellyes Skhiri figuran como los jugadores más importantes en sus selecciones.

La actividad de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue con un enfrentamiento que puede marcar el destino de dos selecciones que tienen como aspiración llegar al menos a los 16avos de final. Suecia y Túnez se ven las caras en el estadio Monterrey de México este domingo 14 de junio.

Para ambas selecciones, comenzar con un triunfo es casi una obligación. Una victoria les podría permitir afrontar los compromisos posteriores con mayor motivación ante rivales que, en el papel, parten como favoritos para quedarse en las primeras posiciones de su sector.

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Los europeos llegan al torneo con una propuesta ofensiva basada en la alta calidad de sus delanteros y la capacidad de generar transiciones rápidas. Suecia cuenta una de las delanteras más interesantes de la competición liderada por Alexander Isak y Viktor Gyokeres que atraviesan un gran momento.

Túnez, por su parte, se mantiene fiel a su identidad que lo ha caracterizado durante los últimos años con orden táctico, disciplina defensiva y un bloque compacto que siempre es difícil de superar.

Los africanos clasificaron al Mundial con un alto nivel y una notable solidez defensiva que ahora buscará trasladar al escenario más importante del fútbol internacional.

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¿A qué hora juegan Suecia vs. Túnez en el grupo F del Mundial 2026?

Los horarios del debut entre Suecia vs. Túnez hoy domingo 14 de junio para el público centroamericano están de la siguiente manera.

  • 8:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
  • 9:00 p.m.: Panamá

¿Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Túnez en Centroamérica?

  • Panamá: Tigo Sports y FOX
  • Costa Rica: Fox+
  • El Salvador: Canal 4, FOX y Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 7
  • Honduras: Tigo Sports y Fox
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10

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