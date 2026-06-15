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Alajuelense HOY 15 de junio: Tristan Demetrius, León Weinstok y un fichaje cerrado en pleno Mundial 2026

Mientras la atención global se centra en el Mundial 2026, Alajuelense amarra a su cuarto refuerzo para el Apertura, reestructura su cúpula tras las elecciones y analiza el futuro de Tristan Demetrius.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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© LDA/ Chat GPT.La actualidad de la Liga.

Mientras la atención de todo el mundo está puesta en los acontecimientos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en Fútbol Centroamérica les traemos los principales aspectos de la actualidad de Liga Deportiva Alajuelense, que ya ha anunciado tres fichajes en el mercado previo al Torneo Apertura 2026 y se prepara para oficializar uno más.

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Roan Wilson se une a los entrenamientos

Tras haber anunciado previamente las contrataciones de Luis Díaz, Yeison Molina y Juanpi Añor, todo apunta a que en las próximas horas Alajuelense le dará la bienvenida a Roan Wilson. A pesar de las reservas iniciales por el estado físico del mediocampista de 24 años, las dudas parecen haberse disipado de manera definitiva.

Finalmente, las partes lograron acercar posiciones y existe un acuerdo prácticamente cerrado. La expectativa es que la documentación quede firmada en cuestión de horas, informó el medio El Mundo CR.

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Roan Wilson jugará en la Liga (Instagram).

Además, el periodista Antonio Alfaro aportó más luz sobre la inminente incorporación: “Después de las pruebas médicas y un posterior estira y encoge sobre las condiciones originales de la negociación, Roan Wilson estaría mañana por primera vez en los entrenamientos del primer equipo de Alajuelense”.

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León Weinstok, nuevo vicepresidente del club

El abogado León Weinstok, quien ya formaba parte de la Junta Directiva rojinegra en calidad de secretario, asumió un nuevo rol. Tras las elecciones celebradas en la Asamblea Ordinaria de Asociados, quedó decretado que a partir de ahora Weinstok será el vicepresidente del club y la mano derecha de Joseph Joseph.

La papeleta oficialista resultó ganadora con el apoyo del 63% de los socios, derrotando a la facción opositora que tenía a la cabeza al polémico ex presidente Raúl Pinto.

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En esta fórmula también quedaron nombrados Ricardo Prada como secretario, Adrián Porras en el puesto de protesorero, Tara Key como primera vocal y Felipe Johanning ocupando la silla de tercer vocal.

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El dilema con Tristan Demetrius

¿Qué será del destino del extremo haitiano de 21 años? Su préstamo de seis meses en Guadalupe FC ya finalizó, a lo que se le suma el descenso del equipo guadalupano en el Clausura 2026.

El problema radica en que en la planilla actual no queda lugar para Demetrius: Washington Ortega, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros, Jeison Lucumí y Juanpi Añor ya ocupan las cinco plazas de extranjeros permitidas por la Unafut para el Apertura 2026.

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¿Se le buscará una nueva salida a préstamo? Por ahora, parece ser la opción más probable, pero el club aún no ha aclarado oficialmente el futuro del juvenil caribeño, quien todavía mantiene contrato vigente en el Morera Soto.

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En síntesis

  • Superados los detalles físicos y contractuales, Roan Wilson está a horas de firmar y sumarse a los entrenamientos del primer equipo.
  • León Weinstock asume como el nuevo vicepresidente de Alajuelense tras la aplastante victoria del oficialismo en las elecciones.
  • Con las cinco plazas ocupadas, el haitiano Tristan Demetrius regresa de su cesión pero no tiene espacio en el primer equipo, por lo que la directiva deberá buscarle un nuevo acomodo.

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