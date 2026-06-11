Ángel Tejeda deja el futbol de Honduras y toma una gran responsabilidad en Guatemala

Deportivo Guastatoya continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y este lunes confirmó la incorporación del experimentado delantero hondureño Ángel Gabriel Tejeda Escobar, quien llega para reforzar el ataque del equipo de cara al Torneo Apertura 2026. El atacante de 35 años afrontará una nueva aventura internacional y tendrá la responsabilidad de convertirse en la principal referencia ofensiva del conjunto pecho amarillo.

La llegada de Tejeda representa una apuesta importante para la institución oriental, que busca dejar atrás los problemas sufridos la temporada anterior, cuando estuvo involucrada en la lucha por la permanencia. Ahora, la dirigencia pretende construir un plantel competitivo que permita volver a pelear por los primeros lugares y soñar con la conquista del cuarto título nacional de su historia.

Un goleador con experiencia internacional

El delantero hondureño aterriza en Guatemala tras defender los colores del Marathón, uno de los clubes más tradicionales de su país. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Olancho FC, Motagua, Vida, Honduras Progreso y Choloma, acumulando una amplia experiencia en la Liga Nacional de Honduras y consolidándose como un atacante de trayectoria comprobada.

Además de su recorrido en territorio catracho, Tejeda ya conoce lo que significa jugar fuera de su país. Durante su carrera tuvo pasos por el fútbol de Costa Rica, donde defendió los colores de Municipal Pérez Zeledón y de la histórica Liga Deportiva Alajuelense, experiencias que fortalecieron su perfil competitivo y le permitieron medirse en escenarios de alta exigencia.

Otro aspecto que respalda su fichaje es su experiencia internacional con la Selección de Honduras. El atacante disputó 17 partidos con la escuadra nacional y logró marcar un gol. Su última participación con la “H” se produjo durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, siendo parte de un proceso que le permitió competir al más alto nivel de la región.

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Con la llegada de Ángel Tejeda, Guastatoya suma ya siete incorporaciones para la nueva campaña. Antes del hondureño fueron anunciados Edy Valencia, Andy Contreras, Javier Estrada, Bryan Lemus, Wilson Pineda y Brayan Morales, reflejando la ambición de una institución que busca cambiar su historia reciente y volver a convertirse en protagonista del fútbol guatemalteco.