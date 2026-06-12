Panamá tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. En Fútbol Centroamérica te traemos el calendario completo de la Selección Canalera para descargar en PDF e imprimir, con todos sus partidos, horarios, sedes y rivales.

La Selección de Panamá ya conoce su camino en el Mundial 2026. En Fútbol Centroamérica les traemos el calendario completo de la Marea Roja para imprimir en PDF, con partidos, horarios, sedes y rivales en la fase de grupos.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen integra el Grupo L de la Copa del Mundo, una zona de enorme exigencia en la que deberá enfrentar a Ghana, Croacia e Inglaterra.

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Calendario de Panamá en el Mundial 2026 para imprimir en PDF

El fixture de Panamá en el Mundial 2026 puede descargarse en formato PDF para imprimir y tener a mano durante toda la fase de grupos. El documento incluye los tres partidos de la selección panameña, con fecha, rival, estadio y horario de Panamá.

Además, el calendario está pensado para que los fanáticos puedan seguir el camino de la Canalera de una manera práctica, ya sea desde el celular, la computadora o en una hoja impresa para completar los resultados.

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¿Cuándo juega Panamá en el Mundial 2026?

Panamá debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a Ghana, en el Toronto Stadium de Canadá. Será el primer partido de la Canalera en el Grupo L y una oportunidad clave para empezar con el pie derecho en una zona muy complicada.

Panamá tiene todo listo para afrontar el Mundial 2026 (Getty Images).

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Después, el equipo panameño volverá a jugar el martes 23 de junio contra Croacia, también en el Toronto Stadium. La fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio ante Inglaterra, en el New York New Jersey Stadium.