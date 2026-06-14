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“Firmado”: Keyrol Figueroa confirma su futuro y se conoce el club en el que jugará la próxima temporada

El delantero debutó con la Selección de Honduras ante Argentina y ahora ya definió su futuro a nivel de clubes. Atención a lo que informan.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Keyrol Figueroa ya definió en el club que jugará la próxima temporada.
© LiverpoolKeyrol Figueroa ya definió en el club que jugará la próxima temporada.

El futuro de Keyrol Figueroa ya está definido. El delantero hondureño renovó su contrato con el Liverpool de Inglaterra, club en el que continuará su carrera al ser considerado una de las promesas con gran proyección a futuro en los Reds.

Así lo reveló el periodista José Rodas a través de su cuenta de X en la que detalló que el contrato fue firmado hace al menos tres semanas, es decir, antes que el jugador debutara con la Selección de Honduras en el amistoso ante Argentina.

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“Keyrol Figueroa renovó su contrato con el Liverpool de Inglaterra. El joven hondureño extendió su vinculación con los Reds hace tres semanas y fue firmado antes del juego de Argentina vs. Honduras. El club inglés coloca a Keyrol como uno de sus delanteros con mejor proyección de cara al futuro”, escribió el comunicador.

De esta forma, se confirma que Figueroa podría debutar con el primer equipo del Liverpool la siguiente temporada con el nuevo entrenador Andoni Iraola, quien fue confirmado en el banquillo como el sustituto de Arne Slot.

Fue el pasado 9 de junio cuando el Liverpool informó a través de su sitio web que le presentaron una oferta de renovación al ariete. Contrato que ya se habría firmado, según la información que surge desde Honduras.

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Entre tanto, en el recuerdo aparecen nombres como el de Luis Suárez, atacante uruguayo que dejó huella en los “Reds” y con quien Keyrol Figueroa está siendo comparado por medios ingleses.

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Lo cierto es que, el nuevo vínculo de Figueroa con el Liverpool es una muestra de la alta confianza que posee el club en retener al atacante hondureño de cara al futuro cercano.

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