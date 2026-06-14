Alemania 1-1 Curazao EN VIVO: Livano Comenencia hace historia -minuto a minuto del Grupo E del Mundial 2026

La selección de Alemania, una de las grandes potencias de la historia del fútbol con cuatro copas en sus vitrinas, inicia este domingo una nueva aventura mundialista con la obligación de borrar el pasado. El equipo europeo busca dejar atrás la pesadilla de los últimos dos Mundiales, donde quedó eliminado sorpresivamente en la primera ronda.
El escenario para este debut será el espectacular NRG Stadium de Houston, un estadio famoso por ser la casa de los Houston Texans en el fútbol americano de la NFL.
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El rival de Alemania será Curazao, una pequeña isla del Caribe que está haciendo historia antes de que ruede el balón, al convertirse oficialmente en el país más pequeño en lograr clasificar y disputar una Copa del Mundo.
Este partido representa un choque de realidades totalmente opuestas: por un lado, la enorme presión y obligación de Alemania; por el otro, la ilusión pura y el entusiasmo de los caribeños.
¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?
Estos son los horarios del partido para Centroamérica:
- 11:00 a.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 12:00 p.m.: Panamá.
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¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Curazao en Centroamérica?
- Panamá: Tigo Sports.
- Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).
- El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.
- Guatemala: Tigo Sports.
- Honduras: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports.