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Mundial 2026

Alemania 1-1 Curazao EN VIVO: Livano Comenencia hace historia -minuto a minuto del Grupo E del Mundial 2026

EN DIRECTO| Alemania y Curazao se enfrentan por la jornada 1 del Mundial por parte del Grupo E. Los caribeños debutan en Copas del Mundo.

35' EL HISTÓRICO GOL DE CURAZAO

Livano Comenencia ha dejado atónita a Alemania al igualar el marcador para Curazao con su primer gol histórico en una Copa del Mundo.

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31' ¡LA TUVO PAVLOVIC!

Qué bien movió Alemania la pelota desde la derecha hasta encontrar posición de disparo... Saca a córner la defensa.

30' ALEMANIA TOCADA

Tras el empate de Curazao, los teutones no encuentran cómo llegar a marco contrario.

25' SE REANUDA EL JUEGO

Se reanuda el partido, pone la pelota en juego Neuer. Vuelta a empezar para Alemania.

22' SE DETIENE EL JUEGO

Nos vamos a la pausa de hidratación justo después del gol con el que Curazao empata el partido. Sorpresón hasta el momento en Houston.

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21' GOL HISTÓRICO DE CURAZAO

La selección de Concacaf ha hecho historia marcando su primer tanto en Copas del Mundo y ha sido Livano Comenencia. Un disparo desde fuera del área que venció a Manuel Neuer, hubo un ligero desvio.

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9' A PUNTO DE MARCAR OTRA VEZ NMECHA

Gran jugada de Alemania por la izquierda, buscó Wirtz la otra zona del campo, junto a la frontal, y el zapatazo del futbolista del Dortmund se fue rozando la madera.

6' GOOOOOOOOOL DE ALEMANIA

La defensa no duró nada con el cero atrás y Felix Nmecha marca luego de una jugada en combinación con Florian Wirtz.

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INICIA EL PARTIDO

Ya vivimos el cuarto día del Mundial 2026.... Alemania y Curazao ya juegan.

Suena por primera vez el himno de Curazao

La emoción se ve en los jugadores. El himno de Curazao suena en el NRG Stadium de Houston.

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Ya estamos a poco del inicio del juego

Se viene el primer partido de esto domingo...

El Capi

Kimmich será el capitán de la selección alemana, así luce su casillero en el vestuario del estadio, con el clásico banderín para intercambiar en la previa con el capitán de Curazao.

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Alemania obligada a ganar

La selección de Alemania, una de las grandes potencias de la historia del fútbol con cuatro copas en sus vitrinas, inicia este domingo una nueva aventura mundialista con la obligación de borrar el pasado. El equipo europeo busca dejar atrás la pesadilla de los últimos dos Mundiales, donde quedó eliminado sorpresivamente en la primera ronda.

Prónostico para el Alemania vs Curazao

La predicción de la IA marca una victoria de Alemania por 3-0. El pronóstico se apoya en la diferencia de ritmo, profundidad y calidad individual, especialmente en campo rival.

 

Alineación de Curazao

Room; Floranus, Obispo, Bazoer, Fonville; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong; Locadia y Hansen.

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Alineación de Alemania

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha, Sané, Wirtz, Musiala; y Havertz.

FIFA ha recordado un lindo momento de Alemania

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Alemania por la reivindicación

Alemania arranca su camino en el Mundial 2026 con la obligación absoluta de borrar sus últimos dos fracasos, pero el destino le puso enfrente un debut extremadamente particular en Houston. El estratega Julian Nagelsmann tendrá que encarar un desafío inédito debido a una situación muy especial que registra el banquillo del rival caribeño. La decisión final se verá en la cancha

Los otros del Grupo

Este mismo domingo, a las 5:00 de la tarde en Centroamérica (6:00 p.m en Panamá) los otros rivales del grupo, Costa de Marfil vs. Ecuador se enfrentan.

Bienvenidos al minuto a minuto del Grupo E

Arranca la actividad de este domingo con un entretenido Alemania vs Curazao. Los caribeños juegan su primer partido de Copas del Mundo, mientras los teutones inician el camino a su quinta estrella.

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36' ALEMANIA BUSCA EL SEGUNDO

Ante la sorpresa del gol de Curazao, Alemania se lanza con todo al ataque.Nagelsmann ha mandado a calentar a los suplentes.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Alemania y Curazao están empatando.
© XAlemania y Curazao están empatando.

La selección de Alemania, una de las grandes potencias de la historia del fútbol con cuatro copas en sus vitrinas, inicia este domingo una nueva aventura mundialista con la obligación de borrar el pasado. El equipo europeo busca dejar atrás la pesadilla de los últimos dos Mundiales, donde quedó eliminado sorpresivamente en la primera ronda.

El escenario para este debut será el espectacular NRG Stadium de Houston, un estadio famoso por ser la casa de los Houston Texans en el fútbol americano de la NFL.

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El rival de Alemania será Curazao, una pequeña isla del Caribe que está haciendo historia antes de que ruede el balón, al convertirse oficialmente en el país más pequeño en lograr clasificar y disputar una Copa del Mundo.

Este partido representa un choque de realidades totalmente opuestas: por un lado, la enorme presión y obligación de Alemania; por el otro, la ilusión pura y el entusiasmo de los caribeños.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

Estos son los horarios del partido para Centroamérica:

  • 11:00 a.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 12:00 p.m.: Panamá.
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¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Curazao en Centroamérica?

  • Panamá: Tigo Sports.
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).
  • El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports.

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