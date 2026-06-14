Luego del contundente respaldo a la actual Junta Directiva en la Asamblea de Asociados, la dirigencia de Alajuelense acelera en el mercado y está a horas de firmar a un nuevo refuerzo.

El sábado 13 de junio, la Liga Deportiva Alajuelense celebró su Asamblea Ordinaria de Asociados, una jornada donde la mayoría de los socios de la institución respaldaron la gestión actual presidida por Joseph Joseph.

Con los resultados de los comicios, León Weinstok se convirtió en el nuevo vicepresidente del club, luego de que su papeleta recibiera el apoyo del 63%. En esta fórmula ganadora también quedaron nombrados Ricardo Prada como secretario, Adrián Porras en el puesto de protesorero, Tara Key como primera vocal y Felipe Johanning ocupando la silla de tercer vocal.

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Por su parte, la papeleta encabezada por el ex presidente Raúl Pinto, que durante las últimas semanas se había mostrado en franco desacuerdo con la dirigencia de Joseph Joseph, quedó relegada al segundo lugar. La oposición sumó apenas 62 votos frente a los 162 obtenidos por la línea oficialista.

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El primer refuerzo de LDA tras las elecciones

Con el respaldo del liguismo asegurado, la Junta Directiva rojinegra tiene prácticamente cerrado un nuevo fichaje para el cuerpo técnico comandado por Ismael Rescalvo. Tras haber anunciado previamente las contrataciones de Luis Díaz, Yeison Molina y Juanpi Añor, todo apunta a que en las próximas horas Alajuelense le dará la bienvenida a Roan Wilson.

El mediocentro defensivo de 24 años, quien acaba de quedar como agente libre tras su paso por el GD Chaves de Portugal, se encuentra haciendo pruebas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) desde hace varios días.

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Roan Wilson está a un paso de firmar con Alajuelense (Instagram).

Según informó El Mundo CR, las negociaciones atravesaron varios días de estira y encoge, principalmente porque el club fue muy precavido con la situación física del limonense. “Wilson cuenta con el alta médica de su más reciente lesión; sin embargo, todavía no posee el alta deportiva, un detalle que obligó a la institución a evaluar cuidadosamente los riesgos antes de avanzar en la operación”, detalló el medio.

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“Acuerdo prácticamente cerrado”

A pesar de estas reservas iniciales, las dudas parecen haberse disipado: “Finalmente, las partes lograron acercar posiciones y existe un acuerdo prácticamente cerrado. La expectativa es que la documentación quede firmada en cuestión de horas”.

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La eventual llegada del mundialista en Qatar 2022 responde a una doble necesidad: por un lado, reforzar el mediocampo de Rescalvo y, por el otro, cubrir el enorme vacío que dejó la polémica salida de Alejandro Bran, a quien el cuerpo técnico consideraba fundamental para afrontar el próximo semestre. Si no surge ningún contratiempo de último minuto, Wilson será el primer gran movimiento de Joseph Joseph tras su victoria en las urnas.

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En síntesis