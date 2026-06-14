Cuál es el ranking FIFA de Curazao y cuántos puestos lo separan de Alemania

Curazao llega como una de la selecciones más bajas del ranking FIFA y aquí te mostramos su comparación con Alemania, su rival de turno.

El día más esperado para el fútbol de Curazao ha llegado. Este domingo 14 de junio de 2026, a las 11:00 a.m. (hora de Centroamérica), la selección caribeña hará su debut absoluto en una Copa del Mundo. El escenario será el imponente NRG Stadium de Houston, donde se medirá nada menos que contra Alemania, cuatro veces campeona del mundo.

Para Curazao, este partido no es solo un debut, es un premio al esfuerzo. Para Alemania, es el inicio de un camino donde están obligados a buscar la gloria.

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¿Cuál es el ranking FIFA de Curazao?

Hay una distancia enorme entre ambos equipos en los papeles. Alemania llega a este torneo en el puesto 10° del ranking mundial, mientras que Curazao ocupa la posición 82°.

Esta diferencia de 72 lugares es una de las más grandes de toda la fase de grupos del Mundial. En la previa, los números y los análisis le dan una ventaja gigante a los europeos. Además, el momento de forma es muy distinto: Alemania viene de anotar 18 goles en sus últimos cinco partidos, mostrando un ataque temible. Por su parte, Curazao ha sufrido goleadas en sus encuentros amistosos más recientes contra equipos grandes.

Comparación del ranking FIFA de Curazao con el resto del Grupo C

El grupo en el que le tocó competir a los caribeños es bastante duro. Curazao es, por mucho, el equipo con el ranking más bajo de su zona. Así están ubicadas las cuatro selecciones del Grupo C del Mundial 2026:

Alemania: 10°

10° Ecuador: 24°

24° Costa de Marfil: 33°

33° Curazao: 82°

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Cómo clasificó Curazao al Mundial 2026

La respuesta está en una campaña espectacular e invicta durante la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf, sus rivales fueron Jamaica, Trinidad y Tobago, y Bermudas. Curazao jugó sin miedos, sumó los puntos necesarios, terminó en el primer lugar de su grupo y se quedó con uno de los boletos directos al Mundial, dejando en el camino a países con mucha más historia en este deporte.

La clave del éxito estuvo en el banquillo. El experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat tomó el mando del equipo con una sola promesa: clasificar al Mundial. Bajo su guía, Curazao aprendió a defenderse bien, a ser ordenado en la cancha y a competirle de igual a igual a cualquiera. Hoy, ese orden táctico será puesto a prueba ante uno de los gigantes del planeta.