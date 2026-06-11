Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

El club grande de Honduras que presentó una oferta formal por Jeffry Miranda y que nadie vio venir

El entrenador Javier López tiene como prioridad reforzar el ataque de su equipo y ya se fijó en el futbolista como objetivo principal para pelear por todo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Jefrry Miranda fue una de las grandes revelaciones en el torneo Clausura 2026.
© La PrensaJefrry Miranda fue una de las grandes revelaciones en el torneo Clausura 2026.

Jeffry Miranda fue uno de los futbolistas que en el Clausura 2026 acaparó la atención de los grandes clubes en Honduras por el buen nivel mostrado con el Génesis PN que dirige el portugués Fernando Mira.

Su alto estado de forma actual, desequilibrio por las bandas y la explosividad que muestra, ha provocado que Motagua lo fije como uno de sus máximos objetivos para seguir reforzando la ofensiva, zona que el DT Javier López considera trascendental en su plan.

Alejandro Bran se acerca a Real España: los detalles de la oferta por el ex Alajuelense que pidió Jeaustin Campos

ver también

Alejandro Bran se acerca a Real España: los detalles de la oferta por el ex Alajuelense que pidió Jeaustin Campos

Información revelada por Deportes TVC indica que la junta directiva de las Águilas Azules ya aceleró las negociaciones y hasta presentó al futbolista una propuesta económica para hacerse de los servicios de Jefrry Miranda.

El buen desempeño del jugador de 23 años le ha permitido, incluso ganarse un cupo en la Selección de Honduras, camiseta con la que debutó en la derrota 2-0 ante Argentina, juego amistoso disputado en Texas.

Un extremo en Motagua

El interés de Motagua en el jugador es casi obligatorio y responde a una necesidad táctica casi urgente dentro de la planificación del entrenador ya que la baja de Romario Da Silva deja un espacio que es necesario cubrir.

“El próximo Luis Suárez”: en Liverpool dicen lo que nadie esperaba de Keyrol Figueroa

ver también

“El próximo Luis Suárez”: en Liverpool dicen lo que nadie esperaba de Keyrol Figueroa

A eso se le suma la baja de Carlos “Zapatilla” Mejía que decidió rescindir su contrato con el equipo ante la falta de minutos y su próximo destino podría ser Olancho FC o Marathón.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“No se me olvida”: Diego Vazquez deja polémico mensaje que expone a Said Martínez en el Mundial 2026
Honduras

“No se me olvida”: Diego Vazquez deja polémico mensaje que expone a Said Martínez en el Mundial 2026

¿Olimpia o Motagua? El Platense toma postura y define futuro de Erick Puerto
Honduras

¿Olimpia o Motagua? El Platense toma postura y define futuro de Erick Puerto

Droopy Gómez sorprende y confiesa dónde jugaría si deja al Motagua
Honduras

Droopy Gómez sorprende y confiesa dónde jugaría si deja al Motagua

Motagua sacude el plantel y confirman las otras dos bajas que tendrá Javier López
Honduras

Motagua sacude el plantel y confirman las otras dos bajas que tendrá Javier López

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo