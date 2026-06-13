Dónde ver Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Conozca todos los detalles del partido de Países Bajos contra Japón por el inicio del Grupo F del Mundial 2026.

Países Bajos y Japón debutan este domingo 14 de junio en el Grupo F del Mundial 2026. El partido se jugará en el Dallas Stadium, en Texas, y será uno de los cruces más atractivos de la primera jornada del grupo, que también integran Suecia y Túnez.

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La Oranje llega con la presión de confirmar su candidatura desde el arranque, mientras que Japón buscará dar otro golpe en una Copa del Mundo después de consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Asia. A continuación, repasá la hora del partido en Centroamérica, cómo llegan ambos equipos y dónde verlo EN VIVO por TV y streaming.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

Estos son los horarios del debut de Países Bajos y Japón para el público centroamericano:

2:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala , Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, , Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p.m.: Panamá.

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón en Centroamérica?

Panamá: Tigo Sports, Fox, RPC, TVMAX y Telemetro.

Tigo Sports, Fox, RPC, TVMAX y Telemetro. Costa Rica: Fox+.

Fox+. El Salvador: Canal 4, Fox y Tigo Sports.

Canal 4, Fox y Tigo Sports. Guatemala: Tigo Sports.

Tigo Sports. Honduras: Tigo Sports, Fox, y Telecadena.

Tigo Sports, Fox, y Telecadena. Nicaragua: Tigo Sports y Fox.

Así llega Países Bajos al debut

Países Bajos cerró su preparación con un trabajado triunfo 2-1 ante Uzbekistán, el 8 de junio, en un amistoso que dejó sensaciones mixtas para el equipo de Ronald Koeman.

Cody Gakpo marcó los dos goles neerlandeses, ambos de penal, incluido el tanto decisivo en el minuto 98. La Oranje generó ocasiones, pero también mostró falta de contundencia y sufrió más de lo esperado, al punto de recibir el empate transitorio en tiempo de descuento.

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La elección del rival no fue casual: el cuerpo técnico buscó una prueba ante un equipo de perfil asiático, pensando en lo que puede ofrecer Japón en el debut mundialista. Además, la previa neerlandesa quedó marcada por la baja de Jurriën Timber, quien fue reemplazado en la convocatoria por Lutsharel Geertruida.

Así llega Japón al partido

Japón llega al Mundial con una racha positiva y una identidad cada vez más sólida. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu viene de vencer 1-0 a Islandia, con gol de Koki Ogawa a los 87 minutos, en su último partido como local antes de viajar a la Copa del Mundo.

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El seleccionado japonés acumula cinco victorias consecutivas sin recibir goles, una seguidilla de resultados ajustados, pero muy valiosos desde lo defensivo. Moriyasu definió el amistoso ante Islandia como un ensayo general útil antes del Mundial, aunque también reconoció que su equipo debía elevar el nivel físico y táctico para competir en el máximo escenario.

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En la previa, Japón también sufrió una baja sensible: Wataru Endo quedó fuera de la lista por lesión y su lugar fue ocupado por Shuto Machino.