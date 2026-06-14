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Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026.

Actos protocolarios

Se entonan los himnos de Costa de Marfil y Ecuador. 

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Todos listo

Costa de Marfil y Ecuador ingresan al campo.

Invasión amarilla

Los aficionados de Ecuador son mayoría en el estadio de Filadelfia. 

De blanco

Ecuador jugará de blanco debido a ser el visitante administrativo.

Uniforme listo

Costa de Marfil jugará con su tradicional uniforme naranja.

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A la cancha

Ecuador y Costa de Marfil están en su etapa de calentamiento

Alineación de los africanos

Costa de Marfil define su once para enfrentar a Ecuador.

Con el once de lujo

Ecuador define su alineación.

Ligero favoritismo

Según el portal de FIFA, Ecuador es favorito para ganar con un porcentaje de 39%, mientras un 28% se inclina para la victoria africana y un 33% por el empate. 

Llegan los elefantes

Costa de Marfil hace su arribo al estadio de Filadelfia.

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Una gran historia

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador llega en el momento más importante de su carrera como entrenador principal. Después de haber vivido dos Copas del Mundo como asistente, ahora estará al frente de Ecuador.

¿Quién es el técnico de Ecuador?

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Una gran racha

Ecuador llega al torneo con un invicto de 19 partidos, tiene un claro objetivo: los octavos de final

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Costa de Marfil vs. Ecuador.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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EN VIVO: Costa de Marfil vs. Ecuador
© Getty ImagesEN VIVO: Costa de Marfil vs. Ecuador

Costa de Marfil y Ecuador debutan este domingo 14 de junio en el Grupo E del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Filadelfia y será uno de los cruces más interesantes de la primera fecha de una zona que también integran Alemania y Curazao.

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Los Elefantes regresan al escenario mundialista con una generación competitiva y con confianza tras una preparación positiva. El conjunto de Ecuador, por su parte, llega con una base consolidada, buenos resultados recientes y la ilusión de volver a superar la fase de grupos. A continuación, repasá a qué hora juegan en Centroamérica y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Estos son los horarios del debut de Costa de Marfil y Ecuador de hoy, domingo 14 de junio, para el público centroamericano:

  • 5:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 6:00 p.m.: Panamá.
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¿Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Ecuador en Centroamérica?

  • Panamá: Tigo Sports y Fox
  • Costa Rica: Fox+.
  • El Salvador: Canal 4, Fox y Tigo Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 7.
  • Honduras: Tigo Sports y Fox.
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.

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