Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador debutan este domingo 14 de junio en el Grupo E del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Filadelfia y será uno de los cruces más interesantes de la primera fecha de una zona que también integran Alemania y Curazao.
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Los Elefantes regresan al escenario mundialista con una generación competitiva y con confianza tras una preparación positiva. El conjunto de Ecuador, por su parte, llega con una base consolidada, buenos resultados recientes y la ilusión de volver a superar la fase de grupos. A continuación, repasá a qué hora juegan en Centroamérica y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming.
¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026?
Estos son los horarios del debut de Costa de Marfil y Ecuador de hoy, domingo 14 de junio, para el público centroamericano:
- 5:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 6:00 p.m.: Panamá.
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¿Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Ecuador en Centroamérica?
- Panamá: Tigo Sports y Fox
- Costa Rica: Fox+.
- El Salvador: Canal 4, Fox y Tigo Sports.
- Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 7.
- Honduras: Tigo Sports y Fox.
- Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.