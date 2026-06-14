Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Costa de Marfil vs. Ecuador.

Ecuador llega al torneo con un invicto de 19 partidos, tiene un claro objetivo: los octavos de final

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador llega en el momento más importante de su carrera como entrenador principal. Después de haber vivido dos Copas del Mundo como asistente, ahora estará al frente de Ecuador.

Según el portal de FIFA, Ecuador es favorito para ganar con un porcentaje de 39%, mientras un 28% se inclina para la victoria africana y un 33% por el empate.

Ecuador y Costa de Marfil están en su etapa de calentamiento

Los aficionados de Ecuador son mayoría en el estadio de Filadelfia.

Se entonan los himnos de Costa de Marfil y Ecuador.

Siga el minuto a minuto del partido de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026.

Costa de Marfil y Ecuador debutan este domingo 14 de junio en el Grupo E del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Filadelfia y será uno de los cruces más interesantes de la primera fecha de una zona que también integran Alemania y Curazao.

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Los Elefantes regresan al escenario mundialista con una generación competitiva y con confianza tras una preparación positiva. El conjunto de Ecuador, por su parte, llega con una base consolidada, buenos resultados recientes y la ilusión de volver a superar la fase de grupos. A continuación, repasá a qué hora juegan en Centroamérica y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Estos son los horarios del debut de Costa de Marfil y Ecuador de hoy, domingo 14 de junio, para el público centroamericano:

5:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala , Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, , Honduras, El Salvador y Nicaragua. 6:00 p.m.: Panamá.

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¿Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Ecuador en Centroamérica?