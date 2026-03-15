Alberth Elis y sus negocios fuera del fútbol: lo que maneja mientras define su futuro tras el no de Minnesota

Alberth Elis sigue sin definir su futuro en el fútbol tras haber rescindido su contrato con el Marítimo de Portugal en busca de nuevas oportunidades, ahora en Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, el delantero hondureño se sometió a una prueba con el Minnesota de la MLS; sin embargo, no pudo llegar a un acuerdo ya que podría jugar hasta junio de 2026.

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Mientras tanto, Elis tendrá que mantenerse enfocado en su forma física y en la búsqueda de un nuevo club en el que pueda continuar su carrera.

Elis ha pasado por diversos clubes durante su carrera: Olimpia (Honduras), Monterrey (México), Houston Dynamo (Estados Unidos), Boavista y Marítimo (Portugal), Burdeos y Brest (Francia).

Lo anterior le ha permitido crear sus propios negocios en Honduras exponiendo su visión empresarial que sigue creciendo exponencialmente, mientras redirige su camino en el fútbol.

¿Cuáles son los negocios de Alberth Elis?

El hondureño de 30 años se ha enfocado en negocios relacionados al turismo y hasta ha logrado ser el propietario de su propio club de fútbol, según destaca en sus redes sociales.

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Alberth Elis es el dueño de Villas Barana en Tela, Atlántida. El centro turístico cuenta con dos casas frente al mar. Una de ellas con capacidad hasta para 18 personas y la otra para 12.

Una de las casas que Albeth Elis renta en Tela, Atlántida. Foto: Villas Barana.

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El catracho también es propietario del club Panteras FC que actualmente juega en la segunda división del fútbol hondureño. La sede de este equipo está en Rancho Tara, San Pedro Sula.

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Panteras FC trabaja en la formación de jóvenes talentos del fútbol. Foto: Panteras FC.

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Fundador de una ONG

Aparte de sus negocios, Elis también es el fundador de la “Fundación Alberth Elis” que nació con el objetivo de ayudar a los menores y adolescentes de Honduras a cumplir sus metas.

A través de esa organización sin fines de lucro, Elis junto a su familia realiza diferentes labores altruistas. Desde llevar útiles escolares a los niños hasta reclutar a jóvenes cuyo sueño es convertirse en futbolistas.

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Alberth Elis realiza distintos donativos a centros educativos de Honduras. Foto: Fundación Alberth Elis.

Datos relevantes

Alberth Elis actualmente es agente libre

Su último equipo fue el Marítimo de Portugal

Minnesota decidió no firmarlo en Estados Unidos

Puede jugar oficialmente con un club hasta junio de 2026