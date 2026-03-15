Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Alberth Elis y sus negocios fuera del fútbol: lo que maneja mientras define su futuro tras el no de Minnesota

El hondureño se quedaría sin jugar al menos hasta junio de 2026, mientras tanto tendrá que dedicarse a sus negocios.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Alberth Elis ha jugado en Honduras, México, Estados Unidos, Portugal y Francia. Foto: aelis17.
Alberth Elis ha jugado en Honduras, México, Estados Unidos, Portugal y Francia. Foto: aelis17.

Alberth Elis sigue sin definir su futuro en el fútbol tras haber rescindido su contrato con el Marítimo de Portugal en busca de nuevas oportunidades, ahora en Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, el delantero hondureño se sometió a una prueba con el Minnesota de la MLS; sin embargo, no pudo llegar a un acuerdo ya que podría jugar hasta junio de 2026.

Alenis Vargas como nadie lo había visto: protagoniza tremenda pelea en Europa y en Honduras toman nota

ver también

Alenis Vargas como nadie lo había visto: protagoniza tremenda pelea en Europa y en Honduras toman nota

Mientras tanto, Elis tendrá que mantenerse enfocado en su forma física y en la búsqueda de un nuevo club en el que pueda continuar su carrera.

Elis ha pasado por diversos clubes durante su carrera: Olimpia (Honduras), Monterrey (México), Houston Dynamo (Estados Unidos), Boavista y Marítimo (Portugal), Burdeos y Brest (Francia).

Lo anterior le ha permitido crear sus propios negocios en Honduras exponiendo su visión empresarial que sigue creciendo exponencialmente, mientras redirige su camino en el fútbol.

¿Cuáles son los negocios de Alberth Elis?

El hondureño de 30 años se ha enfocado en negocios relacionados al turismo y hasta ha logrado ser el propietario de su propio club de fútbol, según destaca en sus redes sociales.

Publicidad

Alberth Elis es el dueño de Villas Barana en Tela, Atlántida. El centro turístico cuenta con dos casas frente al mar. Una de ellas con capacidad hasta para 18 personas y la otra para 12.

Una de las casas que Albeth Elis renta en Tela, Atlántida. Foto: Villas Barana.

Una de las casas que Albeth Elis renta en Tela, Atlántida. Foto: Villas Barana.

Publicidad

El catracho también es propietario del club Panteras FC que actualmente juega en la segunda división del fútbol hondureño. La sede de este equipo está en Rancho Tara, San Pedro Sula.

Panteras FC trabaja en la formación de jóvenes talentos del fútbol. Foto: Panteras FC.

Panteras FC trabaja en la formación de jóvenes talentos del fútbol. Foto: Panteras FC.

Publicidad
¡Fuera de la H! José Francisco Molina no convoca a figura que no fallaba con Reinaldo Rueda en Honduras: “No es necesario”

ver también

¡Fuera de la H! José Francisco Molina no convoca a figura que no fallaba con Reinaldo Rueda en Honduras: “No es necesario”

Fundador de una ONG

Aparte de sus negocios, Elis también es el fundador de la “Fundación Alberth Elis” que nació con el objetivo de ayudar a los menores y adolescentes de Honduras a cumplir sus metas.

A través de esa organización sin fines de lucro, Elis junto a su familia realiza diferentes labores altruistas. Desde llevar útiles escolares a los niños hasta reclutar a jóvenes cuyo sueño es convertirse en futbolistas.

Publicidad
Alberth Elis realiza distintos donativos a centros educativos de Honduras. Foto: Fundación Alberth Elis.

Alberth Elis realiza distintos donativos a centros educativos de Honduras. Foto: Fundación Alberth Elis.

Datos relevantes

  • Alberth Elis actualmente es agente libre
  • Su último equipo fue el Marítimo de Portugal
  • Minnesota decidió no firmarlo en Estados Unidos
  • Puede jugar oficialmente con un club hasta junio de 2026
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jugador de Motagua le deja aviso directo a José Francisco Molina por su primera convocatoria
Honduras

Jugador de Motagua le deja aviso directo a José Francisco Molina por su primera convocatoria

Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”
Honduras

Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”

“Equipos grandes”: Dereck Moncada tiene conquistados a todos en Colombia y recibe este reconocimiento
Honduras

“Equipos grandes”: Dereck Moncada tiene conquistados a todos en Colombia y recibe este reconocimiento

Bonilla hace una sentencia sobre el futuro de Bancy Hernández
Deportivo Saprissa

Bonilla hace una sentencia sobre el futuro de Bancy Hernández

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo